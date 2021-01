Felipe Buitrago habla de sus planes y retos frente al Ministerio de Cultura

Álvaro José Carvajal Vidarte

Después de una dinastía de siete ministras de cultura, que se remonta al año 2001 con el nombramiento de Consuelo Araújo Noguera, pasando por la gestión de Mariana Garcés, y la última de Carmen Inés Vásquez, ambas vallecaucanas; en 2021, luego de 20 años, el presidente Iván Duque volvió a entregar el Ministerio de Cultura a un hombre. El elegido para el cargo fue Felipe Buitrago Restrepo, quien hasta el 2020 se desempeñó como viceministro de Cultura, al lado de la exministra Vásquez, actual embajadora de Colombia en Uruguay.



Así lo confirmó el presidente en su cuenta de Twitter, el martes pasado durante el acto de posesión de los nuevos miembros de su gabinete, “Hoy posesionamos a Felipe Buitrago como nuevo Ministro de Cultura y a Germán Quintero, quien asume la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Dos excelentes colombianos, con altos perfiles personales y profesionales”.



Felipe Buitrago Restrepo es un santandereano de 44 años, nacido en Bucaramanga, economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Política Pública Internacional de Johns Hopkins-SAIS. Cabe destacar que también es el coautor, junto al presidente Duque, del libro ‘Economía naranja, una oportunidad infinita’, publicado en 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que el nuevo ministro es una de las autoridades nacionales en temas de diseño de políticas públicas para el desarrollo del emprendimientos creativos.



En el pasado también se desempeñó como Director del TicTac, el tanque de pensamiento de Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Ccit, y fue consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del BID, entre otros cargos que suman una experiencia de 18 años el sector cultural.



Como abanderado de la economía naranja y compañero en la gestión que hasta el 2020 desarrolló la exministra Vásquez, Felipe Buitrago Restrepo asume su cargo con importantes desafíos, el más urgente en este momento: superar la crisis del sector cultural causada por la pandemia del Covid-19.



¿Cómo fue su trabajo con la exministra Vásquez?



Hemos trabajado de forma muy cercana y desarrollamos una muy buena amistad, por eso esta transición ha sido muy fácil, porque veníamos muy alineados con el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque y con la agenda de reactivación que se nos ha impuesto por cuenta de la pandemia. Entonces, seguramente cambiarán los estilos, pero las metas y los objetivos seguirán siendo los mismos.

¿Cuáles son los retos que asumirá el Ministerio de Cultura en 2021?



Lo primero es consolidar la descentralización de la planta cultural del ministerio, esto siempre ha sido un mandato constitucional, llegar a todo el territorio colombiano. Allí tenemos el reto de lograr beneficiarios de la cultura en todo el país, es una aspiración que ya estamos muy cerca de alcanzar. Ya tenemos la experiencia y los programas para hacerlo, ahora lo que buscamos es profundizar el acceso a la cultura en los lugares más alejados, garantizar la protección del patrimonio y los derechos culturales de todos.



Para ello, este año tenemos la ventaja de una disponibilidad de recursos adicionales, sin embargo la mayoría de recursos van para la reactivación cultural, precisamente ahora que necesitamos recuperar los empleos y las oportunidades del sector. Sabemos que la caída en el consumo durante el 2020 fue muy grande y esto ha representado una contracción significativa, son entre 80.000 y 100.000 empleos los que se han perdido. Entonces nuestra prioridad en 2021 es recuperar esos empleos del sector y para eso tenemos infraestructuras, programas de fomento, estrategias para acceso a la financiación, fortalecimiento de apalancamiento de inversiones con beneficios tributarios y un trabajo articulado con el Consejo Nacional de Economía Naranja, que reúne más de 25 entidades para generar formación, estímulos y más recursos de inversión pública en la cultura.

"Otra prioridad será nuestro compromiso con la reconstrucción y reactivación cultural del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina" Felipe Buitrago Restrepo, nuevo Ministro de Cultura.

¿De cuánto será la inversión del Ministerio de Cultura para este año?



Contamos con un presupuesto de $444.000 millones de pesos para 2021, de los cuales 260.000 son de inversión, allí hay unos componentes inflexibles que siempre hemos tenido como los programas de estímulos y otros programas que hacen parte de nuestra misionalidad. Adicionalmente, como complemento tenemos un cupo fiscal para apalancar inversiones, lo cual tiene sus propios mecanismos, y uno es por el lado del sector audiovisual a través de Proimágenes donde este año esperamos atraer más de $580.000 millones de pesos para invertir en este sector, y el otro mecanismo es a través de la Corporación Colombiana de Talento para impactar en todo el sector cultural, por el cual esperamos invertir en iniciativas por el orden de los $900.000 millones de pesos.

"Para lograr la reactivación necesitamos una gran articulación territorial, y que lleguen los recursos a las comunidades", aseguró Buitrago. Especial para El País

¿Desde su ministerio cómo analizan la situación de Cali, donde la pandemia ha afectado a todo el sector cultural, y particularmente el clúster de la danza?



Aunque desde el ministerio trabajamos de una forma más transversal, siempre estamos en contacto con los entes territoriales brindando acompañamiento, específicamente en el marco de la pandemia activamos varios mecanismos de mitigación y en el Valle han sido muy juiciosos, y en Cali en particular, aprovechando los recursos del impuesto nacional al consumo para ayudar a muchas personas en esta emergencia.



También flexibilizamos de forma permanente los recursos de la Ley de espectáculos públicos que pueden dar un margen de maniobra. Pero lo más importante, no solo para Cali, sino para todo el país, ha sido la liberación del 20% de los recursos de la estampilla Procultura para entregar recursos en los territorios y que sean invertidos en la reactivación, utilizándolos de acuerdo con las necesidades locales. Esto se complementa con unos recursos especiales que nos asignaron para la reactivación a través de proyectos de alcance nacional, con énfasis fuerte en dotaciones y salas de danza.



Por otro lado, estamos trabajando muy fuerte en la recuperación de las entidades que hacen la cultura, estamos revisando los mecanismos que tenemos para hacerlos más acordes con las necesidades de la pandemia y de la nueva realidad, de tal manera que se puedan realizar sus eventos inclusive en una situación en la que no están permitidas las aglomeraciones.

Economía naranja



“En los Planes de Desarrollo de las nuevas administraciones, más de 550 municipios, más de la mitad de los municipios del país, tienen ahora metas estructuradas alrededor de la economía naranja”.



“Venimos trabajando de la mano con el Consejo Nacional de Economía Naranja para que la reactivación del sector cultura se haga de manera acelerada. Para ese fin, el Presidente de la República y gracias al Congreso de la República, el 2021 contaremos con el mayor presupuesto de inversión en la historia del Ministerio de Cultura”.