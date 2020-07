El pacto para reactivar al sector cultural de Cali

Natalia Moreno Quintero

Este miércoles a las 9:30 a.m. en las instalaciones del Teatro Experimental de Cali (TEC), se reunirán delegados de la administración distrital y representantes del sector cultural de Cali, para firmar el pacto de bioseguridad denominado #GuardianesDeLaVida con el cual se busca reactivar la cultura caleña, permitiendo a los artistas, gestores y creadores regresar a sus espacios culturales.



“La Secretaría de Cultura y las organizaciones del campo cultural, artístico y de la producción creativa, vamos a firmar un pacto de reapertura de estos espacios, todos sin público, para que los artistas puedan continuar en la creación de sus obras, grabando, ensayando. Con esto apoyamos al sector cultural que ahora necesita pensar sus procesos y ponerlos a circular”, expresó José Darwin Lenis, secretario de Cultura de Cali.



Cabe aclarar que esta reactivación de actividades, espacios y escenarios culturales es autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Pública mediante las Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, Resolución No. 957 del 16 de junio de 2020, Resolución No. 900 del 10 de Junio 2020 y Resolución No. 957 del 16 de junio de 2020.

En este sentido los espacios, escenarios y actividades culturales que se reactivarán gradualmente en la ciudad son: salas y/o estudios de grabaciones y post producción audiovisual, teatros, auditorios escenarios culturales, salas y/o estudios para ensayos de presentaciones de artes escénicas, museos y bibliotecas; así como cualquier otro espacio dedicado a las industrias culturales que cumpla con las normas de bioseguridad a implementar en el marco de la pandemia por Covid-19.



En la firma, que se transmitirá en vivo por Facebook, en la cuenta @CaliCultura, además de los representantes del sector cultural, fuertemente impactado por la pandemia, también asistirán delegados de la Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Turismo.



Al respecto, para la directora del TEC, Jacqueline Vidal, “después de una larga espera, celebramos este primer paso a la reactivación del sector cultural. El Teatro Experimental de Cali necesita reencontrarse con el público para compartir las nuevas creaciones, los ensayos, las actividades virtuales que nos vemos obligados a realizar; estamos motivados, ya que muy pronto podremos reencontrarnos con nuestro público experimental”.

Crisis salsera

Otro gremio de la cultura local fuertemente afectado es el de las escuelas de baile y las salsotecas.



Llamado de atención

”Hacemos un llamado al distrito para que tenga en cuenta a las Salsotecas, espacios emblemáticos de la ciudad. Entendemos la delicada situación, pero necesitamos empezar a trazar ideas para reaperturas graduales y organizar los requisitos de salubridad”, expresó Carlos Ospina, gestor cultural y propietario de La Topa Tolondra.