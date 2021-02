El mundo llora a una estrella: adiós a Johnny Pacheco, leyenda de la salsa

Natalia Moreno Quintero

"Descanse en paz, mi querido amigo y maestro. Fundador de Fania Records, Johnny Pacheco", escribió Willie Colón tras la muerte del también fundador de Fania All Stars.

Poco duró la alegría de los amantes de la salsa, que el pasado viernes suspiraron de tranquilidad con la noticia de la salida de un centro médico del cantante y compositor puertorriqueño Ismael Miranda, ya que en menos de 24 horas se conoció que el destacado músico y director de orquesta dominicano Johnny Pacheco había sido internado de emergencia debido a una pulmonía, condición que por desgracia terminaría haciendo que falleciera el día de ayer a sus 85 años, según lo comunicó por redes sociales la familia.



“Con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón les comunico que el maestro Johnny Pacheco -con mucha paz- falleció esta tarde. Mil gracias por todas sus oraciones y todo el amor que siempre le brindaron. En estos momentos les pedimos privacidad y oraciones”, publicó Cuqui Pacheco, su esposa.

La vida de una leyenda

Juan Azarías Pacheco Kiniping para sus padres, Johnny Pacheco para los que gustan de la salsa y el ‘Zorro de Plata’ para los salseros de corazón, nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 25 de marzo de 1935, desconociendo que en el futuro sería conocido como uno de los creadores de la salsa en la década de 1960, en Nueva York, y sobre todo como uno de los fundadores de la Fania All Star.



Pacheco heredó la pasión por la música de su padre Rafael Azarias Pacheco, quien fue director y clarinetista de una de las orquestas más famosas de ese tiempo, la Orquesta Santa Cecilia. También fue de él de quien recibió su primer instrumento, e igualmente el que lo impulsó para continuar puliendo sus habilidades musicales. Pacheco aprendió a tocar el acordeón, el violín, el saxofón, el clarinete y la percusión, esta última en la prestigiosa escuela de música Julliard, de Nueva York.

Celia Cruz y Johnny Pacheco en el Festival de Orquestas. Archivo El País

En 1960 en compañía de su primera y legendaria orquesta, Pacheco y Su Charanga, lanzó al mercado su primer álbum, ‘Johnny Pacheco y su Charanga Vol. 1’, que fue un suceso en ventas y cimentó las bases para su carrera musical.



Más adelante, en 1964, decidió fundar en compañía de Jerry Masucci el sello Fania Records, el cual, al día de hoy, es considerado la empresa discográfica más importante en la historia de la salsa, ya que esta impulsó la carrera artística de cantantes como Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Tito Puente, Celia Cruz, Rubén Blades, Willie Colón, Bobby Valentín, Larry Harlow, Ray Barretto, entre otros.



“Para mí, Jhonny Pacheco fue el arquitecto responsable de que muchas generaciones disfrutáramos de la grandeza de la música latina. Más allá de los juicios que expertos, críticos o puristas puedan tener sobre él respecto a su fusilamineto de la música cubana, él fue el visionario que se dio a la tarea de enaltecer y poner en el mapa muchas joyas musicales ocultas y de dar vida a otras, para que posteriormente pudiéramos disfrutar de ellas”, comenta Gilberto Andrés Cárdenas Quintero, empresario y Productor Artístico y Musical.



Pero la presencia de Pacheco en la historia de la salsa no solo fue importante por los nombres de las estrellas que iluminó, sino también y sobre todo por la evolución musical de la salsa que él impulsó. En los alrededores de la Fania, en los barrios latinos de Nueva York, muchos jóvenes de ascendencia cubana llegaban y traían consigo ritmos musicales que intercambiaban con otros. Así se empezaron a mezclar los sonidos que terminarían revolucionando la historia musical de la gran manzana, de la música latina y que desencadenarían la salsa que se escucha hoy y que Pacheco grabó con su sello.



“Sin duda, una gran pérdida para la música latina, y esto no es frase de cajón, fue él quien junto a Masucci impuso al término ‘salsa’ para dar nombre el ritmo que hoy disfrutamos como tal y es gracias a él que disfrutamos de la salsa por ya casi más de 60 años”, se lamenta Cárdenas.

Su relación con Cali fue muy cercana y en un homenaje que se le tributó en la Alcaldía de la ciudad la calificó, por primera vez, como la Capital Mundial de la Salsa.

Héctor Lavoe cantando en compañía de Johnny Pacheco. Colprensa - El Colombiano

Curiosidades

Pacheco participó en el álbum 'Triunfo' del Grupo Niche, grabado en Nueva York, en el año 1985.



En octubre de 2017 se inauguró en República Dominicana un bulevar con el nombre del músico, quien no asistió por problemas de salud.



Grabó y compuso más de 150 canciones como ‘La Dicha Mía’, ‘Quítate Tú’ (Pa' Ponerme Yo), ‘Acuyuye’, ‘El Rey de la Puntualidad’ y ‘El Número Cien’. Produjo música para películas como ‘Nuestra Cosa Latina’, sobre la salsa y su influencia en los latinos de Nueva York. En 1974 trabajó en el filme ‘Salsa’ y en la década de los 80 escribió los temas para ‘Mondo New York’ y ‘Algo salvaje’.



Fue diagnosticado con Párkinson. Pero, lejos de deprimirse por no poder tocar más la flauta y el güiro, decía: “lo bueno de la enfermedad es que pones la mano al lado del güiro y el güiro toca solo”, según la biografía escrita por Juan Moreno Velázquez.