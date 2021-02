Jorge Oñate "cada vez está más despierto", indica su último parte médico

Erika Mantilla

El cantante Jorge Oñate, conocido como 'El jilguero de América', sigue dando muestras de mejoría, luego de superar el covid-19, según el más reciente parte emitido por la Clínica Cardiovascular del Cesar.



Detallaron que el artista sigue en unidad de Cuidados Intensivos y aunque batalla contra las secuelas de la enfermedad y otras patologías que surgieron en su evolución, se muestra cada vez más consciente e incluso abrió los ojos después de varios días.



Su manejador, José 'Mono' Romero, explicó que Oñate ha ido despertando luego de que los médicos decidieran reducir paulatinamente la dosis de sedantes. Sin embargo reconoce que aún queda un largo camino de recuperación.



"El maestro ha tenido avances importantes porque nuevamente abrió los ojos, como en otras oportunidades. Pero no podemos decir que despertó y que reaccionó totalmente, no ha sido así. Qué más quisiera yo que decir eso. El reporte de hoy, de todas maneras, es muy alentador", dijo.



Agregó que "uno dice que ya despertó cuando lo extuban, cuando la persona ya habla, cuando entiende lo que le dicen, eso aún no ha pasado, pero va muy bien".



Señaló que los especialistas "dijeron que estuvo más tiempo con los ojos abiertos y eso se debe a que le han retirado los sedantes, es buen pronóstico. Vamos por buen camino".



En el reporte del centro médico donde se encuentra desde hace 25 días, se indica que el vallenato salió la fase aguda del coronavirus, pero no desconocen que ha tenido complicaciones en varios órganos y sistemas.



Indicaron que sigue recibiendo tratamiento para aliviar el resto de complicaciones que han surgido durante su evolución.



