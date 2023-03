Julio César Sierra Ruiz es un polifacético artista caleño quien desde este

año es miembro de honor y permanente de la UNOTA (Naciones Unidas de las Artes y las Ciencias), organización que trabaja de la mano con la UNESCO, es el presidente y fundador de la Bienal internacional de arte

contemporáneo de Cali, Colombia, que se llevó a cabo con gran éxito el pasado 2 de septiembre de 2022.



Julio César Sierra Ruiz ha sido galardonado en Italia con el International Prize Leonardo da Vinci. La selección de los artistas premiados ha corrido a cargo de un jurado constituido por críticos y comisarios de arte quienes, con la concesión de este prestigioso galardón, otorgan su reconocimiento a la obra y trayectoria de creadores destacados de diversos países del mundo y disciplinas artísticas: pintores, escultores y músicos.



La ceremonia de entrega del premio, tendrá lugar el 5 de abril de 2023 en el Museo Nacional Leonardo Da Vinci de Milán, Italia. El año pasado se realizó la entrega del premio en los salones del Palazzo Borghese de Florencia, donde estuvieron presentes junto a los artistas premiados, coleccionistas, medios italianos y público en general.



En esta ocasión el jurado italiano ha elegido como obra representativa de Julio Sierra la pintura titulada "Úrsula Iguarán en Macondo", la cual es una alegoría a La Gioconda de Da Vinci, pero está basada en el personaje de Cien años de soledad, novela escrita por el Nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez. La imagen de la obra figurará publicada tanto en el catálogo del premio como en la Revista ART INTERNATIONAL CONTEMPORARY, en el número correspondiente de este año.



“Elegí a Úrsula Iguarán como la protagonista de mi obra alegórica a La Gioconda, porque encontré algunas similitudes y características interesantes: ambas mujeres se muestran con una sonrisa enigmática, donde no se sabe si es producto de la felicidad o deben fingirla" comenta el artista caleño con respecto a su pintura.



Es uno de los premios de arte más prestigiosos otorgados en el corazón de Florencia a aquellos artistas que se destacaron por su investigación artística y estilística. Este año se hará la ceremonia en la ciudad de Milán en el Museo que lleva el nombre del genio florentino.



Julio Sierra manifiesta sobre esta pintura que "La sonrisa de la Mona Lisa ha sido estudiada a través de los años y causa gran curiosidad saber si la modelo estaba a punto de reír o de llorar, así como el personaje de Cien años de soledad, quien después de tomar el liderazgo de la familia Buendía, tuvo que controlar sus expresiones y emociones como matrona de la casa, para sostener a través de los años la figura de líder familiar, incluso hasta el extremo del realismo mágico, de llegar a convencer a sus familiares que veía los objetos, después de haberse quedado ciega".



Además de recibir el premio Leonardo Da Vinci, Sierra expondrá sus obras el 31 de Marzo en el Carrousel du Louvre de París, en la Sala de Exposiciones Temporales por cuarta vez consecutiva y recibirá el reconocimiento TOP ARTIST: THE PROTAGONIST OF CONTEMPORARY ART (LOS MEJORES ARTISTAS: LOS PROTAGONISTAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO) que tendrá lugar

el 18 de Mayo en la prestigiosa sala capitular del Palacio San Teodoro de

Venecia, Italia, donde se rendirá homenaje a artistas internacionales frente a marchantes del arte, galeristas, directores de museos y coleccionistas.



La exposición en la Sala de Exposiciones Temporales del Carrousel du

Louvre, este 31 de marzo tendrá de Julio Sierra y de Miguel Guarín tres series pictóricas destacando la cultura y las costumbres de Colombia:



1. Colombia Impresionista.

2. Valle del Cauca Impresionista.

3. Cali Impresionista.