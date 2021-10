Conozca los talleres gratuitos del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula

El Festival Internacional de Cine infantil y Juvenil Calibélula ofrecerá talleres gratuitos para que niños entre los 8 años y la adolescencia se formen en animación, escritura de proyectos y curaduría cinematográfica. Hasta el 22 de octubre están abiertas las inscripciones para dichos talleres.



Los docentes, padres de familia, productores y realizadores de contenidos cinematográficos, televisivos y otras plataformas de Colombia e incluso de otras latitudes, se podrán conectar con el Festival y participar, sin costo alguno, de los masterclass y conversatorios que traerá este año el Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula, en su quinta versión.



“Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de octubre y quienes asistan y cumplan con la totalidad del programa serán certificados”, manifestó Patricia Elena Patiño, directora del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula.

Lea también: Érika Arango, la diseñadora caleña que viste a madres e hijas como 'almas gemelas'



Los participantes de los talleres, conversatorios, encuentros y masterclass, que se realizarán bajo la modalidad virtual, podrán incursionar en diferentes temáticas como la animación 2D, la escritura para transmedia y otros formatos, la curaduría cinematográfica, y la preparación como jurados para niños y adolescentes; dictados por profesionales idóneos quienes vienen de un proceso continuo de avance y transformación, con experiencia en el cine, la producción y la creación de contenidos.



Adicionalmente, se tendrán invitados internacionales de procesos exitosos en México, Argentina, Chile, entre otros países quienes compartirán sus experiencias en el marco de la Ruta Calibélula.



Este ramillete de profesionales participantes retroalimentará a los creadores de contenidos, a los docentes y a los padres de familia, responsables de la formación de las nuevas generaciones.



Las inscripciones se realizarán a través de la página del Festival: El registro inicial debe hacerse a través https://ficijcalibelula.com/inscripcion-Festival-Calibelula y en la sección de talleres seleccionar en los que participará. Habrá talleres en las mañanas a partir de las 8:00 a.m, 10: 30 a.m. y en las tardes a las 2:00 p.m. y 4:00 p.m.

Talleres disponibles

Taller: Héroes pandémicos

​

Este es un taller de animación digital 2D por computadora que los niños entre los 8 y los 13 años de edad no se pueden perder, porque aprenderán las técnicas mixtas animación. Estará orientado por el caleño, Manuel Alejandro Victoria, un apasionado por el diseño gráfico, la multimedia, la animación y actualmente es el director en LEN SAS con la película ‘Len y el canto de las ballenas’ en estado de producción.



Este taller está conformado por dos sesiones donde se conocerá cómo se produce la ilusión de movimiento. Se abordarán algunos de los personajes que les gustan a los niños y adolescentes del mundo animado. Se darán a conocer los 12 principios de la animación y cómo se le puede dar vida a los personajes. Se experimentará con la realización de una secuencia de acción, rotoscopia y trabajo sobre video para adicionar divertidas animaciones. Será el 26 y 27 de octubre de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.



Taller: Libelulitos analíticos

​

Los niños, niñas y adolescentes se formarán como jurados del séptimo arte, conocerán la labor que se tiene, cómo acceder a las obras audiovisuales y cómo evaluarlas, reconocerán los conceptos básicos, ideas y estrategias para asumir un personaje frente a las cámaras.

Asimismo, aprenderán a analizar los conceptos básicos vinculados con la producción o gestión de una obra audiovisual, diseñarán un plan de rodaje a partir de un guion literario. Ellos conocerán acerca de los conceptos básicos sobre el montaje audiovisual y la edición. Los participantes de este taller serán los encargados de escoger a las producciones ganadoras del festival. También tendrán un viaje por la historia audiovisual y sus múltiples pantallas.



Este taller estará liderado por Carlos Céspedes, acompañado de un equipo de profesionales destacados en los medios, las artes y el trabajo con niños y adolescentes desde el cine. Céspedes es además el director general del Festival Audiovisual Infantil, FICAIJ. Será del 25 al 29 de octubre a partir de las 10:00 a.m. hasta las 11: 30 a.m.



Taller de escritura líquida

​

Este es un taller de escritura para transmedia y formatos híbridos que estará dirigido por el director y dramaturgo, Eugenio Gómez Borrero. El tallerista hará énfasis en los problemas narrativos que surgen a momento de escribir para diferentes géneros y soportes creativos.



Taller: Niños y adolescentes creativos en competencia

​

Aquí compartirán escenario niños de diversos países de América Latina, quienes fueron seleccionados para ser parte de la 5ª versión de Calibélula, nuevas figuras de la creación de contenidos quienes ya le apuestan al diseño de nuevas narrativas, entre las que se encuentran la animación, el documental, la ficción y la experimentación.



Este conversatorio está dirigido a docentes, estudiantes, productores y realizadores, entre otros, que quieran conocer sobre estas experiencias. En Calibélula, este año participan más de 40 trabajos realizados por niños y adolescentes, una muy buena participación que denota el resultado de este tipo de procesos que incentivan la creatividad.



Masterclass: Experiencias exitosas latinoamericanas, festivales de cine de infancia, adolescencia y juventud

​

El Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula en este 2021 rinde homenaje a seis Festivales de cine dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes en Latinoamérica, que sin importar las adversidades han realizado una gran gestión para promover el contenido audiovisual, y así atender y brindar nuevas oportunidades creativas y culturales. Son lideres ejemplo de persistencia, transformación y resistencia.



Los festivales a los que se les rendirá este sentido homenaje son: Ojo de Pescado de Chile; Divercine, de Uruguay; Festival de Cine Kolibrí, de Bolivia; La Matatena de México; Festikids y el Festival de Infancia y Adolescencia, de Colombia; Cartagena y Bogotá; respectivamente.



Masterclass: La maleta de Guillermina y Candelario

​

El Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula, realizará una exaltación, al reconocimiento y el fortalecimiento de la industria de la animación en Colombia, y precisamente será para Guillermina y Calendario, la escuela de semilleros de animadores de Cali que abrió las puertas a decenas de jóvenes quienes hoy exploran nuevas dinámicas narrativas.



Este masterclass que se realizará el 25 de octubre de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. está dirigido a docentes, adolescentes, estudiantes universitarios y representantes de la industria de la animación. Para las instituciones educativas que demuestren mayor participación en Calibélula, podrán concursar por el gran premio Fosfenos de la Maleta de Guillermina y Candelario, la cual será entregada el 29 de octubre durante la clausura.



Masterclass: Alegría contagiosa de territorio mágico, contenido infantil producido en medio de la pandemia



Este masterclass será dirigido a estudiantes universitarios, docentes, productores y toda la industria cinematográfica, estará a cargo del equipo de Territorio Mágico de la franja infantil de Mi Señal Colombia y que nace sobre el trabajo realizado en medio de la pandemia con la serie dramatizada ‘Alegría contagiosa’, donde sus personajes reflejaron las diferentes condiciones que vivieron los niños y las niñas en medio del covid-19, como el aislamiento, la educación virtual, los cambios drásticos de rutinas y las pérdidas de familiares, logrando ponerse en sus zapatos.



En este conversatorio que se realizará el 26 de octubre de 4:00 p.m. a 5:30 p.m., se contará con la participación del Anai Amuchástegui, director de la serie ‘Alegría Contagiosa’ de Señal Colombia y RTVC; Jesús Arley López, libretista de la serie y productor delegado del canal; Ginna Alvarado, ejecutiva de la serie; y con la participación de Diana Marcela Salamanca, Comunicadora Social y Periodista con más de 25 años de experiencia en medios audiovisuales.



Conversatorio: Escuelas de cine y productoras de contenido

​

Los adolescentes, estudiantes de bachillerato, productores, realizadores, distribuidores e industria de la cinematografía, tendrán el 27 de octubre, una gran cita en Calibélula, con las experiencias exitosas de las escuelas de cine y productoras con contenidos de alta calidad, reconocidos a nivel nacional e internacional por potencializar la creatividad de los niños y niñas con ideas geniales como lo son las escuelas Belén de Andaquies y Covinautas, dos experiencias maravillosas de Colombia y México, respectivamente; la primera surgida en el Caquetá en medio del conflicto y la segunda, en época de pandemia, como un programa temporal y que finalmente se institucionalizó.



Masterclass: Apantallados - comunicación comunitaria

Apantallados, es un proyecto multipantalla para promover el ejercicio de los derechos de expresión de los niños y niñas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Es participativo y mutante que se adapta a los cambios.



Según su creadora y ponente, Irma Ávila, las TIC`s han permitido a todos, pero especialmente a los llamados Nativos Digitales, niños y niñas, acceder a informaciones diversas, construir sus procesos de desarrollo, y manejar información que podrá́ influir, para bien o para mal en sus vidas.



Por ello algunos sociólogos señalan que, en la nueva sociedad, la diferenciación estará́ dada, más allá́ de la brecha digital, entre info-ricos e info-pobres. El objetivo es el de preparar a las nuevas generaciones y a los responsables de su educación en la era de la información y en la capacidad para buscar, ponderar, analizar y usar la información para los propios fines de desarrollo y vida.



Este encuentro será la base para promover la creación de espacios para el ejercicio de derechos informativos, el derecho a saber y el derecho a decir, así́ como para la construcción de una ciudadanía digital.



Conoceremos las experiencias alcanzadas con los talleres de alfabetización mediática, producciones de cortometrajes, así como series de radio y televisión, festivales de niños y tecnologías de la información, asesorías a instituciones, diseño de metodologías de producción participativa, investigación y análisis de procesos comunicativos y políticas públicas y hasta campañas para el ejercicio de derechos con TICs. Este espacio es flexible y se adapta a los tiempos que corren. Se realizará el 25 de octubre de 4:00 a 5:30 p.m.



Encuentro: Lanzamiento de ‘Maya y los tres’ la nueva serie infantil de Netflix



En el 2021 el Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibélula, será la plataforma para el lanzamiento a nivel mundial de la serie infantil de Netflix, ‘Maya y los tres’ que cuenta la historia de una princesa guerrera que realizará una búsqueda épica para salvar a la humanidad de los dioses del inframundo.



El lanzamiento estará a cargo de su director Jorge Gutiérrez, quien hablará con los niños, adolescentes, docentes y representantes de la industria cinematográfica acerca de sus conocimientos y experiencia sobre animación, musicalización, producción, investigación y creación de personajes, entre otros roles en los que se ha desempeñado y que le han merecido importantes reconocimientos internacionales.



Gutiérrez también ha hecho el diseño de los personajes en la serie animada de Nickelodeon, incluyendo muchos de ChalkZone, así como en Mucha Lucha, y de Disney al que se dice sobre Maggie por la que fue nominada a un Premio Annie del 2006 en el diseño de los personajes. Como escritor, ha trabajado en la serie animada de Maya y Miguel en Scholastic, así como la de Disney de Brandy & Mr. Whiskers.



Gutiérrez ganó los dos premios Annie a la mejor serie de la televisión animada de la televisión y al Mejor Diseño de los personajes y un Emmy al Mejor Diseño de los personajes de la televisión por trabajar en su proyecto de la pasión para Nickelodeon, El Tigre: las aventuras de Manny Rivera, junto con su esposa Sandra Equihua. En el 2014, dirigió la película The Book of Life, producida por Guillermo del Toro por la que obtuvo cinco nominaciones a los premios Annie. Ganó uno en la categoría Mejor diseño de personajes.



Diseñó los personajes de la película Guardianes de Oz, según su propia idea original. Jorge R. Gutiérrez es un animador, pintor, escritor, artista de guion gráfico, y director mexicano que creó la serie animada El Tigre: las aventuras de Manny Rivera, emitida por Nickelodeon. Dirigió también la película animada The Book of Life. Se hará el 28 de octubre desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m.