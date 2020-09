"A una mujer la habitan muchas mujeres": Gioconda Belli sobre la mujer y el feminismo

Erika Mantilla

"Tenemos que empezar a ser voceras de nosotras mismas, no solamente luchar por la mujer, luchemos por el mundo, luchemos por la sociedad”. Este fue uno de los mensajes de Gioconda Belli, una de las invitadas internacionales de la sexta versión del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, que se realiza virtual por primera vez.



El segundo día del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, contó con una programación liderada en su mayoría por mujeres.



A las 6:30 p.m. del pasado miércoles, a través de las plataformas de Youtube y Facebook del Canal regional Telepacífico, cerró el conversatorio ‘Mujeres, feminismo, resistencia y poesía’, un espacio en el que la autora nicaragüense Gioconda Belli y la periodista vallecaucana Adriana Santacruz discutieron temas como el rol de la mujer, la relación entre la mujer y la literatura y cómo la pandemia actual puede ser una gran oportunidad de cambio social.

Lea además: Feria del Libro de Cali 2020 tendrá taller virtual de escritura creativa para adolescentes

Belli es poeta y autora de ocho novelas, entre ellas: ‘La mujer habitada’, ‘El pergamino de la seducción’, ‘El país de las mujeres’. En 2018 recibió el premio Hermann Kesten del PEN Alemán en reconocimiento a su trabajo por la libertad de prensa y los Derechos Humanos y en especial de la Mujer. Sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas.



Para adentrarse un poco en la literatura y vida de la artista, la charla inició tocando el tema de la perspectiva de género y la mujer, ejes centrales de la obra de Belli.



La autora expresó que “a una mujer la habitan muchas mujeres”: la mujer maternal, la mujer rebelde, la mujer que desea casarse, la mujer que se sale de lo tradicional, y que es necesario reconocer cuál de estas es la que más se desea ser para no terminar cediendo ante los estereotipos de la sociedad.



Sobre su vida personal, compartió que fue su madre quien la adentró en los temas de empoderamiento y orgullo femenino desde temprana edad. “Yo creía que ser mujer era un poder extraordinario, que era un privilegio enorme de la vida. Realmente yo nunca me sentí en desventaja con los hombres, hasta que lo encontré en el mundo”.



Acerca de esta relación de desventaja con los hombres, señaló que las mujeres han sido relegadas muchas veces a un segundo lugar, uno donde solo se les ve desde el rol de reproducción, placer y servicio.



Sin embargo, dice: “Creo que ha habido suficientes mujeres transgresoras que han roto y seguimos rompiendo montones de lugares donde no podríamos haber estado antes”.



Santacruz, enfocándose en el trabajo poético de la autora, continuó el conversatorio preguntándole si su poesía erótica, en la que se ve al cuerpo femenino como un elemento importante, ha sido una forma de librarse de los moldes tradicionales.



“Yo no hice poesía erótica a propósito. Los hombres toda la vida han hablado del cuerpo de la mujer con una gran libertad, por eso, yo no sentía que estuviera haciendo algo transgresor, hasta que vi el susto de la gente. Y entonces, dije: ¿Por qué no voy a poder yo seguir hablando de lo que yo quiero, de mi cuerpo?”, resaltó Belli.



Y es que, según la autora, en la literatura la construcción de lo que es ser mujer, de sus emociones y su imagen, ha estado, en su mayoría, en manos de los escritores hombres. “Entonces, no somos construidas por nosotras mismas. Por eso yo quise hablar de mujeres protagonistas. Esa es una de las cosas que yo trato de hacer en mi literatura, contar el mundo desde los ojos de la mujer”.



Por otro lado, el tema de la pandemia también salió a relucir, vista como una gran oportunidad para cambiar, pensar más en el otro y responsabilizarse con la sociedad.



La escritora invitó a todas las mujeres para que aprovechen todo su potencial. “Las mujeres tenemos que tener una participación más activa, cada una de nosotras tiene que convertirse en voz”.



El conversatorio mantuvo una alta interacción de los espectadores, que mediante el hashtag #OigaMireLeaEnLinea2020 formularon preguntas y comentarios. Y concluyó con una frase de la periodista Santacruz: “Gracias Gioconda por esa literatura que nos ha hecho soñar”.

Lea además: Feria del Libro de Cali 2020 tendrá taller virtual de escritura creativa para adolescentes

Hoy, Héctor Abad Faciolince



Este viernes, a las 6:30 p.m., Héctor Abad Faciolince, desde Medellín, conversará con el escritor Santiago Gamboa, sobre ‘Los diarios como obra literaria’, charla que será transmitida, además de los canales habituales del Festival, por Telepacífico. También se emitirá por el Canal Regional, a las 5:00 p.m., el conversatorio del escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal ‘Los sordos ya no hablan’, con la periodista Mábel Lara.



A las 3:00 p.m. estará conectado desde Inglaterra Jon Lee Anderson, periodista y autor de ‘Guevara: Una Vida Revolucionaria’ (1997), La Tumba del León: Partes de Guerra desde Afganistán y La Caída de Bagdad. Hablará con Ginna Morelo de ‘Los desafíos del periodismo en tiempos de pandemia’.



La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, ganadora del Premio Alba Narrativa 2014 con su novela La Desfiguración Silva y del Premio Nacional de Poesía Desembarco 2015 con su libro de poesía El Ciclo de las Piedras, conversará desde Barcelona sobre lo indecible con Viviam Unás: 2:00 p.m.



Niños y jóvenes, a las 10:00 a.m., podrán conectarse con Tuti Mejía, autora de ‘Hablando de racismo con Hello Chichi’, desde Miami; y participar del taller de ‘Storyboard para cómics’ de Keco Olano, ilustrador de las novelas gráficas Satanás, El Taxista Llama Dos Veces, la trilogía Mysterion y director de la serie de cómics El Último Día sobre la Tierra.

Las Casas Vacías de Brenda



”No puedes dejar que una persona siga esperando algo que parece que no va a volver... Las desapariciones como pandemia, como un hecho que el Estado permite y que sucede en muchos países, te hacen preguntar con dolor ¿cómo puede ser que se permita eso? ¿Cómo pueden deshumanizarlo y hacer sentir que son solo cifras?”.



La escritora mexicana, Brenda Navarro habló ayer en la tarde en el Oiga, Mire, Lea de su libro ‘Casas vacías’ que relata la historia de la desaparición de un niño y cuyo eje transversal es la maternidad, además de explorar otros tópicos del mundo femenino como el sexo, el manejo de la culpa, la violencia de género, el aborto, las ausencias... En diálogo con la periodista Paola Gómez, Brenda habló de esas casas vacías que hay en México y en tantos países donde se sufre una desaparición.