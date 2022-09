Los hallazgos administrativos en informe de la Contraloría sobre la Feria de Cali 2021

La Contraloría de Cali presentó su informe final de la auditoría sobre la Feria de Cali del 2021, en el que señaló dos hallazgos, ambos con presunta incidencia disciplinaria, en las acciones desarrolladas para este evento.



Uno de estos tiene que ver con que, a la fecha de emisión del informe, aún no se había completado la relación jurídica entre Corfecali, la Universidad del Valle, como entidad interventora, y la Secretaría de Cultura.



Esto debido a que Corfecali sí habría incumplido sus obligaciones del convenio interadministrativo, en relación a la entrega de informes contables, financieros y documentación de soporte de los contratos con terceros.



Lo anterior ha hecho que la Secretaría de Cultura no haya podido realizar los pagos 2 y 3 que le corresponden en el convenio con Corfecali, esto, entre otras cosas, por “la falta de celeridad por parte de la interventoría en la comunicación de las glosas y la deficiente relación entre las entidades”, destacó el informe.



El segundo hallazgo de la Contraloría indica que Corfecali subcontrató con otras empresas para realizar eventos de la Feria sin contar con el visto bueno del comité técnico para las modificaciones presupuestales y movimientos de recursos que se realizaron.



Frente a las conclusiones del ente de control, Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, se mostró optimista, sobre todo, porque hasta ahora no se habla de detrimento patrimonial, y manifestó que “se desvirtúa la mala información que ha suministrado la Universidad del Valle, como organismo interventor”, referente a la ausencia de documentos soportes que validan los contratos realizados por Corfecali.



Cortés mencionó que la interventoría ha tenido “muchos errores de interpretación” y que ellos han entregado todos los soportes contractuales.



Asimismo, ante los cuestionamientos por contratación indebida, el Gerente indicó que “muchas personas tienen una gran confusión en cuanto a Corfecali porque creen que es una entidad pública, y no lo es. Corfecali se rige por el modelo privado”.



El País intentó obtener las declaraciones del secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, sobre el informe de la Contraloría, pero no fue posible.

Otros cuestionamientos

La Contraloría también cuestionó que se haya dado inicio al convenio interadministrativo entre la Alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura, y Corfecali con tan solo 33 días hábiles previos al inicio del evento, es decir, el 12 de noviembre del 2021.



Lo anterior habría sido muestra de la poca planeación y la desorganización con la que fue puesto en marcha el desarrollo de la Feria, según la entidad.



La versión 64 de la feria de Cali tuvo una inversión de $15.541 millones. Según el ente de control, la contratación de los eventos se hizo, en su gran mayoría, justo antes de iniciar el evento, “conllevando a que la información de los contratos no estuviera disponible y de manera completa para su revisión hasta después del mes de febrero”.

"El informe de la Contraloría deja muchas dudas. ¿Cómo uno preliminar con 10 hallazgos importantes se llega a reducir de esta manera?” Juan Martín Bravo, concejal de Cali

De igual manera, el ente de control comentó que las acciones implementadas por Corfecali para dar cumplimiento al plan de mejoramiento del 2021 fueron inefectivas, tal como sucedió con el plan de la vigencia del 2020.



Una vez conocido el informe de la Contraloría, algunos concejales de la ciudad también señalaron cuestionamientos.



El cabildante Fernando Tamayo, por ejemplo, se puso del lado de los artistas y comentó que la demora en sus pagos solo deja entrever la desorganización con la que se está realizando el máximo eventos de la ciudad.



Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo expuso que, más allá de que aún no se hable de detrimento patrimonial, los hallazgos de los entes de control muestran que los procedimientos en Corfecali no se están haciendo de forma correcta.



“Si Corfecali presentó pruebas para reducir a 2 hallazgos, ¿por qué el proceso sigue con la interventoría?”, dijo.

Más detalles

Se suscribieron 928 contratos (435 con aporte de la Secretaría de Cultura, 322 planillas pagadas por caja menor y 171 contratos con aporte del asociado) en un periodo de 36 días hábiles para la realización de la Feria de Cali del 2021.



La interventoría, en un informe preliminar, reveló que 623 contratos suscritos por Corfecali no presentaron los soportes legales válidos para ser adjudicados.



Aún se está a la espera del informe final de la Universidad del Valle para realizar los pagos de la Feria que hacen falta.