La pelea del petrismo: estos son los bandos que generan 'fuego amigo' en la Casa de Nariño

No es un secreto que el Pacto Histórico es una suma de diferentes fuerzas políticas, y que con esa misma diversidad fue conformado el gabinete de Gobierno de Gustavo Petro.



En ese sentido, tras tres meses en el poder y varios ‘choques’ públicos, vale la pena preguntarse qué integrantes del Ejecutivo son los mayores alfiles del Presidente y quiénes le estarían haciendo ‘oposición’.

El representante a la Cámara por el partido de Gobierno Alfredo Mondragón explica que, “al definir su gabinete, Gustavo Petro estableció como principal criterio la diversidad política e ideológica, porque ese es el país real”.



Sin embargo, esa pluralidad le ha pasado factura recientemente al Jefe de Estado, porque pareciera como si parte del equipo de Gobierno no se lograra compactar del todo con sus planes para el país y que algunos ministros se hubiesen dedicado a ejercer una labor de contrapeso frente a los anuncios del líder del Pacto Histórico.



Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, plantea que esta diferencia la hacen, en su mayoría, las figuras que no tienen una línea política afín con el Presidente, pero que tienen peso propio por su “reconocimiento personal y su trayectoria dentro y fuera de la política, como el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; la de Agricultura, Cecilia López; de Educación, Alejandro Gaviria, y del Interior, Alfonso Prada”.



Le puede interesar: ¿Qué es lo que contiene la Paz Total del Gobierno Petro que ya se aprobó en el Congreso?



Basset expone que, al tener cierta independencia ideológica, pueden ejercer efectivamente un papel de ‘oposición’, “al igual que los ministros que están en los cargos por ser cuotas de partidos que no son de izquierda, como por ejemplo en Transporte, Guillermo Reyes; en Justicia, Néstor Osuna; y en Tecnologías, Sandra Urrutia”.



En ese sentido, recalca que, a pesar de que en el Gobierno también hay jefes de carteras que son cuotas de partidos de izquierda, “de cierto modo tienen trayectorias distintas a Gustavo Petro y también podrían ejercer un contrapeso, como la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez”.

¿Sin sintonía?

De su lado, el consultor político Miguel Jaramillo Luhan considera que, por ejemplo, “no es confiable para el petrismo el nombre de Clara López”.



Y es que la Ministra no se ha esforzado por mantener oculta su tendencia a la ‘disidencia’. Recientemente, en una entrevista, estalló contra la bancada del partido de Gustavo Petro y reconoció que le gustaría “ver al Pacto Histórico entendiendo que ya no están en la oposición y que son parte del Gobierno”.



López también confesó que esa situación le molestaba y que había provocado que les advirtiera que, de continuar así, quienes los iba a “tumbar sería la izquierda y no la derecha. Lo cual es inaudito”. Además, contó que gran parte de lo que ella dice en las reuniones de ministros no es compartido por muchos de sus colegas.



Asimismo, es mucho lo que se ha especulado sobre la relación de Petro y el Ministro de Hacienda. Los expertos están de acuerdo en que el Presidente “confía mucho en Ocampo en materia de política económica”, dijo el politólogo Mauricio Jaramillo, pero también son muchos los mensajes polémicos del Gobierno que él ha tenido que salir a desmentir.



Le puede interesar: Presidente Petro llegó antes de tiempo a la hacienda de Hato Grande para reunirse con su gabinete



Como cuando el Primer Mandatario propuso un “impuesto transitorio a las remesas de capitales extranjeros” para evitar la fuga de capitales, lo cual causó revuelo en la opinión pública y horas más tarde el ministro Ocampo tuvo que aclarar la situación durante una intervención en el Congreso de la República para tranquilizar los mercados, que empezaban a reaccionar negativamente ante el anuncio.



Mauricio Jaramillo agrega que el marcado contrapeso de Ocampo también es visible en las “relaciones tensas con las ministras de Minas y Energía, Irene Vélez, y de Ambiente, Susana Muhamad, que son dos personas muy cercanas a Petro”. De hecho, “esta última lo acompaña desde que era Alcalde de Bogotá”.



Yann Basset, de acuerdo con esa afirmación, anota que la jefa de la cartera de Salud, Carolina Corcho, y Vélez “dependen en gran medida del Presidente, porque no tienen una trayectoria política previa, sino que están por voluntad de Petro y, por lo tanto, podrían ser sus alfiles personales”.



En el mismo sentido, Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, considera que los ministros “pura sangre” del Gobierno son quienes “tratan de presentar los anuncios más taquilleros, sin importar que sean descabellados e improvisados, como se ha visto con las ministras de Salud, la de Minas, el de Justicia y hasta con el propio canciller, Álvaro Leyva”.



De su lado, el analista añade que, al hablar de los alfiles de Petro, no se puede dejar de mencionar a “quienes tuvieron una incidencia notoria en los primeros días del Ejecutivo, que fueron, sobre todo, el ahora embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y en algún momento Luis Fernando Velasco, actual consejero para las Regiones”.



A su vez, el representante a la Cámara por el Pacto Alejandro Ocampo menciona como muy cercano al Jefe de Estado “al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien acompañó durante toda su vida política, y a José Daniel Rojas, director de la SAE”.

¿Y en el Congreso?

El politólogo Basset explica que “el Pacto Histórico es una coalición bastante diversa de la izquierda, que tradicionalmente ha estado dividida por grandes diferencias doctrinales y estratégicas”, lo cual se estaría traduciendo en que también hay congresistas más cercanos a Petro y otros más distantes.



Y el sociólogo Carlos Charry añade que la oficialista “es una coalición muy elusiva y frágil, no tan sólida como fue en su momento el uribismo, que se erigió de manera hegemónica y gobernó durante casi una década”.



Le puede interesar: ¿Nombrar a Alfonso Prada como vocero solucionará los problemas de comunicación del Gobierno Petro?



En cuanto al Congreso, las fuentes consultadas coinciden en que el apoyo más notorio al Mandatario es la cabeza de la Cámara, David Racero, quien, a pesar de haber repetido que pertenecer al Pacto Histórico no lo hace perder su criterio, se ha preocupado por enarbolar la bandera del ‘cambio’, como se evidenció en la posesión presidencial.



Mauricio Jaramillo, entre tanto, resalta que María Fernanda Carrascal también es una petrista muy activa en la Cámara de Representantes.

En cuanto al Senado, “los principales aliados de Petro son María José Pizarro, César Augusto Pachón e Iván Cepeda”, dice Miguel Jaramillo Luhan, quien agrega que “del lado de un fuego controlado, jugando al policía bueno y al malo, también está Gustavo Bolívar, pero es línea oculta de Petro”.



También “Aida Avella, que ha demostrado que no la maneja nadie, y Alexánder López, quien matiza su lealtad con equilibrio de partido”, añade.



Y Roy Barreras, “que es petrista de ahora, pero es un hombre obediente al Presidente”, dice Alejandro Ocampo, mientras que Alfredo Mondragón sostiene que “el Gobierno de Gustavo Petro ha logrado la mayor unidad que conozca en las corrientes progresistas de las que he participado”.

¿Y cómo van los partidos?

“No veo una defensa férrea del Presidente en los partidos de la U, Liberal y Conservador, por lo menos con respecto a las plenarias del Congreso. Veo independencia en algunos congresistas del Partido Verde, que incluso han votado con Cambio Radical algunas proposiciones”, dice el senador de esta última colectividad Carlos Fernando Motoa sobre el respaldo con el que en el papel cuenta Gustavo Petro en el Legislativo.



Y entre los congresistas independientes que le hacen contrapeso al actual Ejecutivo, él, quien para muchos también hace parte de la oposición, destaca a Humberto de la Calle “por ser una figura que ha disentido y se ha diferenciado sobre algunas proposiciones, proyectos de ley e iniciativas del Gobierno”.



Ahora bien, entre los partidos que oficialmente están en la oposición las figuras que más contrapeso le hacen al Mandatario son Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, senadoras del Centro Democrático.