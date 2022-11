¿Nombrar a Alfonso Prada como vocero solucionará los problemas de comunicación del Gobierno Petro?

“La figura del vocero oficial evita que los ministros hablen con la cabeza caliente cualquier cosa que se les ocurre y disminuye las contradicciones del Gobierno, pero eso apenas es parte de la solución del problema”.



Así se refiere el analista político Jhon Mario González al anuncio del presidente Gustavo Petro en el sentido de que delegará en el titular de la cartera del Interior, Alfonso Prada, la responsabilidad de comunicar a la opinión pública las decisiones del Ejecutivo.



Según el especialista, “las contradicciones del Gobierno no obedecen solo al pronunciamiento de los ministros sino que están dadas, en buena parte, por la inviabilidad y la mala concepción de las políticas, y eso no lo va a evitar el tener un vocero oficial”.



De manera puntual, González cita como ejemplo “la radicalidad en la transición energética, sin aclararle al país realmente en qué consiste y superponiendo la ideología a la cientificidad de los hallazgos de cuáles son las energías eficientes. El mundo está apenas avanzando en esa materia y el Gobierno fue muy radical en la intención de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera, gasífera y minera”.



Y enfatiza que “eso no es un problema simple de comunicación, sino un problema de fondo de concepción de política”, al igual que el del cumplimiento de la regla fiscal o el déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente del país, que es muy grave, son problemas de fondo a los que el Gobierno no está dando soluciones”.



Así las cosas, asegura el analista, el presidente Gustavo Petro “tendrá que corregir de fondo o enviar unas señales claras al país en muchos temas a los que le ha escurrido la responsabilidad y ha enviado a funcionarios de segunda o tercera a hacer desmentidos o a intentar corregir, a pesar de que generan “gran incertidumbre”, tales como la intención de darle un vuelco al sistema de salud vigente en el país.



De su lado, el consultor político Álvaro Benedetti señala que normalmente la vocería de los gobiernos descansa en los jefes de prensa, pero que todo indica que quien está desempeñando ese rol en la era Petro “no es una figura muy visible, al punto que no ha salido a capotear los distintas envestidas de la opinión en contra del Gobierno y de los pronunciamientos que han hecho sus ministros”.



En ese sentido, considera que la medida “paliativa” anunciada por el Jefe de Estado es “afortunada”. Sin embargo, no está de acuerdo con que el designado sea el Ministro del Interior, dado que ya tiene una agenda muy compleja y demandante.



“Me parece que Alfonso Prada es un tipo moderado, que ha estado con Petro muy a propósito de sus virtudes como buen hacedor político y conciliador y eso genera un mensaje positivo de cara a mostrar una imagen no tan polarizante del Gobierno y no tan dividida”, plantea Benedetti.



Lo cierto es que no es la primera vez que el hoy jefe de la cartera política desempeñará el rol de vocero oficial del Ejecutivo, como existe en países como Estados Unidos, puesto que ya la realizó durante la Administración de Juan Manuel Santos, cuando se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia.



No obstante, para el politólogo José David Benavides Merino “hay temas de trascendencia, como los económicos y los de la ‘paz total’, que sí sería sano que el Presidente de la República sea directamente quien se pronuncie”.



De hecho, según información de Colprensa, en una reunión con directores de medios de comunicación, el Mandatario colombiano reconoció que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se equivocó al defender con tanta vehemencia la teoría del decrecimiento económico, porque “no era el momento y el espacio”.



Y aunque Petro la defendió e insistió en que Vélez fue mal interpretada, esa no ha sido la única polémica que ella ha protagonizado ni ha sido la única integrante del Alto Gobierno que ha estado inmersa en fuertes controversias con la opinión pública.



Ahora bien, de acuerdo con lo anunciado por el Presidente, el rol de interlocutor asignado a Prada no implicará que los diversos ministros dejarán de hablar ante los medios de comunicación, pero advirtió que próximamente se definirá en qué momentos lo podrán hacer.



De hecho, ese tema estaría incluido en la agenda que hoy desarrollarán el Primer Mandatario y los ministros, los superintendentes y los encargados de entidades estatales en la finca presidencial de Hatogrande, donde se tiene previsto una cumbre para analizar cómo se ha desarrollado el Ejecutivo que se posesionó el pasado 7 de agosto y lo que se espera adelantar de cara a lo que queda de la gestión.



En contravía

“Le pagamos con títulos al dueño de la tierra; es decir, nos endeudamos con el dueño de la tierra”, dijo el presidente Gustavo Petro en relación al origen del presupuesto para la compra de tierras que contemplaría la reforma agraria.



Sin embargo, el titular de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró luego que “en el Ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se pueden comprar tierras con Títulos de Deuda pública (TES). Eso no está autorizado”.



De igual forma, Ocampo también tuvo que pronunciarse con respecto a afirmaciones de la viceministra de Minas y Energía, Belizza Ruiz Mendoza, quien dijo: “No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”.



“Esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”, señaló el jefe de la cartera de Hacienda ante los medios de comunicación.



No obstante, la titular de la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez, insistió en una entrevista que sí era una decisión tomada y que con ella el presidente Gustavo Petro estaba cumpliendo con una de sus promesas de campaña.



“A nivel global tenemos una crisis climática (...). Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza, y en esa respuesta decimos: hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”, dijo la funcionaria en aquella ocasión.



Luego del episodio, en plena sesión del Congreso, el presidente del Senado, Roy Barreras aseguró: “Ningún funcionario, ningún ministro, ningún consejero, debe generar incertidumbre con sus declaraciones, sino certezas, pues esto solo genera miedo y fuga de capitales”.