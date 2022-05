'Gentil Duarte': ¿Qué implicaciones tiene su muerte y quiénes buscarán liderar las disidencias de las Farc?

En menos de un año han sido abatidos cinco cabecillas de las disidencias de las Farc: Jesús Santrich, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, ‘Arturo’ y ahora Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte.



Ayer, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que se tiene información de inteligencia que revela la muerte de este guerrillero, en el estado de Zulia, en Venezuela, la cual habría ocurrido por un enfrentamiento entre grupos ilegales.



“Su muerte se habría producido en una confrontación entre las disidencias de las Farc de ‘Gentil Duarte’ contra la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y el ELN”, afirmó el Ministro.



Otras versiones indican que al parecer un comando de los llamados Pisa Suaves del ELN habría sido el responsable del crimen.



Lea aquí: Las primeras imágenes del campamento donde habría muerto en ataque 'Gentil Duarte'

¿Qué pasará tras la muerte de este cabecilla?

Analistas consideran que quienes estarían en procura de liderar el grupo armado son: alias Calarcá, ‘Mayimbú’ y ‘John Mechas’, sin embargo, informaciones sin confirmar indican que este líder también habría muerto.



De acuerdo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, “en términos de la organización, la muerte de ‘Gentil Duarte’ traería tres posibles reemplazos como: alias Calarcá, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades, ‘Mayimbú’ que recoge las estructuras del norte del Cauca o ‘John Mechas’, comandante del Frente 33 de las Farc”.

Además, aseguró que en términos generales ‘Gentil Duarte’ lo que hizo fue integrar un grupo de disidencias que estaban sueltas como la ‘Dagoberto Ramos’ y la ‘Carlos Patiño’, respetando los liderazgos que esas organizaciones tienen en cada zona del país. Lo que habría generado que mucha más gente se le uniera, pero que cada uno siguiera manteniendo su control territorial, lo que significa que la muerte de alias Gentil Duarte no afectaría la estructura, ya que los mandos y liderazgos regionales siguen intactos.



Frente a esto, Iván Carvajal, consultor en temas de seguridad y experto en inteligencia estratégica, coincidió en que las implicaciones en la estructura de las disidencias son mínimas, “lo que pasará es que el criminal que se considere con más razón o derecho para sustituirlo lo hará y tomará el control”.

Asimismo, enfatizó que la presunta muerte de alias Gentil Duarte se debe a la guerra planteada entre la Segunda Marquetalia contra las disidencias de las Farc. Combates que han dejado varias bajas para las estructuras criminales como alias Briceño y ‘El Paisa’.



‘Gentil Duarte’ sería el cuarto líder abatido en Venezuela, después de ‘Jesús Santrich’, alias Romaña y ‘El Paisa’. “Esto demuestra que Venezuela ya no es un país de retaguardia estratégica, sino que se convirtió en una nación bisagra del conflicto, es decir, que históricamente los grupos buscaban el vecino país para refugiarse y blindarse del Ejército colombiano, y hoy en día lo que ya tienen es una capacidad militar, operativa y de finanzas en territorio venezolano. El conflicto colombiano ya se desbordó en este territorio y está llegando a Ecuador”, explicó Rosanía.



Por otra parte, el consultor Carvajal enfatizó que la muerte de estos cabecillas en suelo venezolano se debe a enfrentamientos por control de territorios, rutas del narcotráfico y por ser punto estratégico para las estructuras. “Las disidencias usan este corredor porque la frontera con Venezuela es por donde está circulando la mayor cantidad de droga, la que posteriormente es enviada vía aérea a repartirse en todo el mundo”, dijo el experto.



Según los analistas, esta baja no sería un éxito de las Fuerzas Militares, ni de las autoridades de Colombia, lo que no representaría un movimiento importante para la desarticulación de la estructura Jorge Briceño Suárez.



“Además, lo que ha demostrado el conflicto es que no importa quién sea el comandante de las disidencias, finalmente siempre hay un reemplazo. Lo que vamos a tener con la muerte de Botache Santillana es una materialización de una guerra muy fuerte en Venezuela, pues se van a presentar diversos hechos de violencia traducidos en represalias de las estructuras de ‘Gentil Duarte’ hacia la Nueva Marquetalia, lo que representa una guerra 100 % en territorio venezolano”, puntualizó Néstor Rosanía.

¿Quién era ‘Gentil Duarte’?

Miguel Botache Santilla, conocido en el mundo delincuencial como ‘Gentil Duarte’, participó en los diálogos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (Farc) en La Habana, pero fue uno de los primeros jefes guerrilleros en retomar las armas, tras la firma del acuerdo en 2016.



Desde entonces, Duarte, de 59 años, lideraba una facción disidente conocida como Bloque Sur-oriental, que tendría un pie de fuerza de unos 1700 combatientes, que operan principalmente la frontera y la Amazonía colombiana.



Como principal cabecilla de la Estructura Jorge Briceño Suárez, se le acusa de terrorismo, secuestro, tráfico de estupefacientes, rebelión, enriquecimiento ilícito, tentativa de homicidio, destrucción del medio ambiente, lesiones personales y ataque a la población civil.



Botache nació el 15 de octubre de 1963 en Florencia, Caquetá. A sus 18 años de edad logró ingresar al Frente 14 de las Farc, donde comenzó sus primeros pasos como guerrillero. Tiempo después, su trayectoria en el grupo armado le permitió llegar a ser el comandante del Bloque 7, donde lideraba la extorsión y el narcotráfico en el departamento del Meta.

Otros líderes abatidos:

Varios líderes de las disidencias de las Farc han muerto en Venezuela. Hace un año precisamente Seuxis Pausias Hernández, alías Jesús Santrich, fue abatido en una emboscada mientras se movilizaba en una camioneta. Este guerrillero abandonó el proceso de paz.



Asimismo, a finales del año pasado se conoció la muerte de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quién también murió en el vecino país, en el estado de Apure, cerca de la frontera con Arauca y Vichada. Este cayó en medio de una emboscada en la que habría sido atacado con ráfagas de fusil y explosivos.



Alias Romaña fue abatido en similares circunstancias, en las que murieron Jesús Santrich y alias El Paisa. ‘Romaña’ sin duda fue uno de los más temidos ex comandantes de las Farc, quien se hizo reconocido en el mundo delincuencial con las llamadas pescas milagrosas, un inhumano sistema de secuestro masivo que aterrorizó a los colombianos en todas las carreteras del país.



En febrero de 2022 fueron abatidos Eliecer Jiménez, alias Arturo, jefe del frente décimo de las disidencias y Ernesto Devia Mejía, alias Ernesto, cabecilla político de esa estructura.