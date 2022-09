¿Debe renunciar? Concejales culpan al alcalde Ospina por escándalo de sobrecostos en contrato de Emcali

La consternación por lo que se destapó esta semana en Empresas Municipales de Cali, Emcali, no para. Todos los entes de control iniciaron investigaciones especiales y desde el Concejo Distrital aseguraron que la renuncia del gerente, Juan Diego Flórez, no es suficiente y que deben salir todas las personas que participaron en ese negocio, inclusive la junta directiva. “Es hora de asumir responsabilidades políticas y el Alcalde es miembro de la Junta Directiva”, dijo el cabildante Roberto Ortiz.



Juan Diego Flórez renunció el miércoles, luego de conocerse que firmó un contrato para modernizar los medidores de energía de la compañía caleña (que vale $ 250.000 millones), en el cual se detectaron sobrecostos para la compra de algunos equipos (televisores a $ 43 millones, sillas a $ 17 millones, proyectores a más de $ 100 millones).



“Más allá de la desfachatez de las compras a precios exorbitantes que estaban haciendo con plata de los caleños, este nuevo escándalo nos deja claro que Jorge Iván Ospina es el responsable de que hoy seamos una vergüenza nacional”, dijo al exconcejal Diana Rojas.



Agregó que ahora el Alcalde “cree que cancelando el contrato amigablemente y dejando la noticia como un titular mas se lavará las manos. Él es el Presidente de la junta directiva de Emcali, y sabe lo que ahí sucede”, dijo.



Le puede interesar: Con actos culturales Palmira celebró el Día Internacional de la Paz



A estos cuestionamientos se unió el senador Alexander López, quien dijo que en Emcali también hay nóminas paralelas y contratos que se entregan a dedo. “No nos detendremos en las denuncias, el único responsable de esto es el alcalde Jorge Iván Ospina que debe renunciar”, dijo.



Al respecto, Jorge Iván Ospina, afirmó que la junta directiva avaló el proyecto de cambio de medidores de energía, pues hace parte de la modernización de la empresa, pero que esta no es responsable de la contratación. “No nos metemos como junta en los procesos administrativos de adquisición y no lo hacemos porque no es función de esta”.



Añadió el Mandatario que se resiste a creer que alguien al interior de Emcali avale la compra de un televisor en $ 43 millones, “pero está escrito y si está escrito demanda una investigación exhaustiva. No se puede decir que en el global el contrato es más económico, pues podría ser más económico si la factura del televisor se hace en lo que vale”.



Aún así dijo que se nombrará una comisión independiente para examinar la evidencia y dar una respuesta a la comunidad. Por ahora, el Alcalde afirmó que cualquier contrato público, que haya sido adelantado de forma dolosa puede ser unilateralmente cancelado. “Y nosotros procedemos a la cancelación del contrato”.



Lea además: Eventos con publicidad ilegal no serán permitidos en Cali



De igual manera, la Procuraduría ordenó la suspensión del mismo.

Emcali, por su parte, emitió un comunicado diciendo que la tabla de precios y valores que circula en medios de comunicación es información interna y no hace parte del contrato. Y que en el caso del televisor para sala de reuniones, cotizado en $43 millones, incluye además un sistema de sonido, sistema inalámbrico de conferencias y diez equipos de activación inalámbricos. “Para el costo final que aparece en el documento difundido se deben sumar”, aseguraron.



El acta de inicio del contrato de los medidores inteligentes se oficializó hace 23 días y en él se estipula un anticipo de $15.119 millones. El Alcalde dijo que no se hicieron desembolsos.



Ayer, el congresista Duvalier Sánchez presentó otras irregularidades a la Contraloría. Por ejemplo, “en la cláusula 8 de la minuta queda expresa que la supervisión del contrato estará a cargo de la misma entidad, violando el artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, donde se especifica que el seguimiento a un contrato público de alta complejidad, requiere interventoría”, dijo.



Desde la Unidad de Acción Vallecaucana consideran que la ciudadanía debe saber cuál es hoy la situación de Emcali. “El Alcalde manifiesta que no tiene conocimiento de lo que está pasando al interior de una entidad que preside desde su junta directiva, que además de eso le genera rendimientos y utilidades para el presupuesto de la alcaldía, en beneficio de los caleños”, dijo el director Daniel López.



Agregó que los principios de buen gobierno como el de la transparencia y la rendición de cuentas no son solo papeles, que estos solo adquieren existencia efectiva en la medida en que se lo practique.

Otros contratos cuestionados

Lea también: Preocupación en Cali por escasez de medicamentos: reservas se agotarían en dos semanas



Para varios concejales de la ciudad lo que pasa en Emcali no es nuevo y aseguran que por años se ha desangrado a esta compañía. “Hemos advertido lo de Caligen, se le iban a entregar millones del alumbrado público a un operador privado. Es hora de que los órganos de control actúen”, dijo el cabildante Roberto Ortiz.



A inicio de este año Emcali desempolvó una sociedad que había creado en 1997 (Caligen) y le inyectó $ 5000 millones para manejar el alumbrado de la ciudad. Las preocupaciones que se expresaron, en su momento, tenían que ver con la posibilidad de que esa firma manejara sumas cuantiosas de dinero sin control.



Desde el recinto del Concejo aseguran que en la ciudad no pasará nada hasta que los funcionarios corruptos tengan responsabilidad penal.



“Ahora nuevamente anuncian un control excepcional por parte de los entes de control y eso se queda en hallazgos y un informe. Nosotros, en el 2017, vimos como se hizo la licitación para la Ptar de Cañaveralejo, la cual iba a estar lista en dos años. ¿En qué quedó eso, qué está pasando, lo que sucede en Emcali no es de ahora, se la han robado por años”, afirmó el concejal Juan Martín Bravo, quien resaltó que es muy doloroso lo que se está viviendo en la ciudad. “Los caleños no queremos explicaciones, queremos sanciones de tipo penal para que los corruptos y bandidos aprendan”.



Empresas Municipales de Cali adjudicó a la firma española Acciona Agua el proyecto para modernizar la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, esto por un valor de $ 75.000 millones. Este contrato no se cumplió, según la Contraloría solo alcanzó un 57 % de ejecución y ahora está en tribunal de arbitramento. Los entes de control señalaron que había varias irregularidades y las obras no se han terminado.

Desde el Concejo de Cali ha surgido múltiples cuestionamientos a Emcali.

Lo mismo pasó con el contrato de $ 31.000 millones que se hizo para la construcción un canal de conducción de agua cruda desde la bocatoma del río Cali hasta la planta de potabilización en San Antonio. El contratista pidió varios ajustes del valor del contrato y finalmente se fue a tribunal de arbitramento. La obra quedó parada y Emcali había anunciado que buscaría otra empresa para ejecutarla. En ambos casos no se ha resuelto el tribunal, lo que puede significar un detrimento para la compañía.



Hace solo tres semanas se declaró desierta la convocatorio para buscar un socio con el objetivo de hacer la gran solar de Mulaló. Se advirtió que Klarzen, la firma con la que se iba a aliar la compañía caleña, no era idónea y el proceso se canceló.



El sindicato denunció otros hechos que preocupan. Entre 2015 y 2021 la firma Deltec suscribió 39 contratos con Emcali por $ 194.000 millones. “Buena parte de esta contratación se ha dado bajo la tutela del alcalde Jorge Iván Ospina”, dijo Jhonny Trejos, vocero de Sintraemcali.



Deltec hace parte de la Unión Temporal que se ganó el contrato cuestionado por los sobrecostos (fijaron precios de un televisor a $ 42 millones, sillas a $ 17 millones, proyectores de video a más de $ 100 millones, entre otras cosas).



Precisamente, el mes pasado a esta misma empresa se le adjudicó el contrato para corte, reconexiones y reinstalaciones del servicio por $ 10.770 millones. Es decir que esta firma seguirá, como en los últimos años, vinculada a Emcali.