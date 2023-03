“Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque”: Rodrigo Londoño

En el conversatorio 'La verdad del conflicto' realizado por la Universidad Javeriana de Bogotá, Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, también conocido como Timochenko, manifestó que se sentía más seguro durante el gobierno del expresidente Iván Duque, que en el actual.



“Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”, manifestó Londoño.



Además, el exjefe guerrillero, dijo que le pidió al presidente Gustavo Petro, que tomara base para la Paz Total, todo aquello que se construyó en La Habana, Cuba, en las negociaciones que realizó el expresidente Juan Manuel Santos.



“Esa puede ser la mayor falta que tiene la ‘paz total’. Es lo que casi nos pasa con el plebiscito. La gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía. Y eso pasa con la ‘paz total’”, señaló Londoño.



En este conversatorio, también participó el el coronel del Ejército Luis Fernando Borja, quien aceptó estar detrás de más de 60 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional.



Además, en este espacio el exmilitar y Timochenko conversaron sobre cómo sus aportes en el marco de la justicia restaurativa abren un camino para la reparación de las víctimas del conflicto, así como la reconciliación.