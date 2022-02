¿Ya sabe si le toca ser jurado de votación? Resuelva esa y otras preguntas claves aquí

En total, 727.823 colombianos fueron designados por la Registraduría Nacional como jurados de votación para los comicios de Cámara de Representantes y Senado que tendrán lugar el próximo 13 de marzo.



¿Qué es un jurado de votación?



Los jurados de votación son los ciudadanos que, en representación de la sociedad civil, atienden a los electores el día de los comicios.



¿Cuántos jurados fueron designados en el Valle del Cauca y Cali?



En el Valle del Cauca fueron designados un total de 69.637, mientras que en Cali habrá 32.795 jurados.



¿Cómo saber si usted se fue designado jurado de votación?



Para saber si deberá ser jurado el próximo 13 de marzo, debe ingresar a la página de la Registraduría Nacional infovotantescongreso.registraduria.gov.co, acceder al espacio jurado de votación y digitar su número de documento de identidad.



¿Cómo fueron elegidos los jurados?



Los jurados fueron designados por la Registraduría Nacional a través de un nuevo sistema de selección que, de acuerdo con la entidad, “permite la heterogeneidad en la filiación política de los jurados y prioriza a los postulados por partidos, movimientos políticos y estudiantes de universidades públicas y privadas”.



¿Quién puede ser designado como jurado de votación?



Todo ciudadano entre los 18 y 60 años.

Lea también: Preacuerdo de Johnier Leal será socializado el próximo 29 de marzo

La actual selección de jurados es únicamente para los comicios legislativos, para los presidenciales se hará un nuevo sorteo.

¿Quién no puede ser designado como jurado de votación?



Ciudadanos menores de edad o mayores de 60 años, miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios relacionados con temas electorales, candidatos a corporaciones públicas y sus familias, funcionarios de la Administración Postal Nacional. Tampoco podrán ser jurados los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 0 primero civil del Registrador Nacional, registradores distritales, municipales o auxiliares, ni de los delegados del Registrador.



¿Es de carácter obligatorio asistir como jurado?



Sí, asumir el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, en caso de no hacerlo, los funcionarios públicos serían destituidos del cargo y los funcionarios privados podrían ser multados hasta por 5 salarios mínimos legales vigentes.



¿Qué situación puede exonerar a un jurado de asumir su rol?



Las causales de exoneración del servicio son por grave enfermedad o muerte del jurado o su cónyugue, padre, madre o hijo o no ser residente en el lugar donde fue designado.



¿Si en este momento no se registra como jurado, existe la posibilidad de ser designado después?



Sí, motivo por lo que se debe chequear la página de la Registraduría.



¿Cuáles son las funciones de un jurado de votación?



Debe recibir el documento de identidad de los votantes para verificar si están habilitados para sufragar, hacer entrega de las tarjetas electorales para Congreso y las consultas interpartidistas y registrar a quienes ya hayan efectuado su voto.