Preacuerdo de Johnier Leal será socializado el próximo 29 de marzo

El abogado Elmer Montaña confirmó que el juzgado 55 penal del Circuito de Bogotá fijo para el próximo 29 de marzo, a las 8:00 de la mañana, la audiencia de verificación y aprobación del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Johnier Leal.



El preacuerdo, que fue propuesto por el ente acusador y presentado a los familiares de las víctimas, indica que Jhonier tendría que pagar una pena entre los 25 y los 26 años de cárcel, y una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes.



Además de la pena y el valor a cancelar por los daños causados con sus actos, el confeso asesino de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, tendría que comprometerse a no delinquir y realizar un acto de perdón público.



Los familiares de las víctimas no quedaron satisfechos con el preacuerdo, según el abogado de la familia, ya que la Fiscalía no tuvo en cuenta el delito el delito de tortura, que se le había pedido que incluyera, pero que el ente acusador se negó a realizar por carecer de elementos materiales de prueba.