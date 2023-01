Video: Paula Durán se reencontró con sus padres, así fue el emotivo momento

Paula Durán, la joven diagnosticada con cáncer cerebral en Estados Unidos, ya se reencontró con sus padres, Gloria Camargo y Eder Durán, luego de que les concedieran la visa humanitaria para viajar a ese país.



El pasado martes obtuvieron el permiso para viajar a California, Estados Unidos, gracias a la petición que la pareja de Paula, Sergio Vega, hizo al Gobierno a través de redes sociales después de que el diagnóstico médico revelara que a la joven solamente le queda un mes de vida.



El esperado encuentro finalmente se dio este viernes entre lágrimas y abrazos. Sergio, el esposo de Paula, esperó a sus suegros en el aeropuerto de San Francisco, California, acompañado de varios medios de comunicación, y sus hijas, de nueve y cuatro años.



Después de ver a su abuela, las niñas no contuvieron la emoción y corrieron a abrazarla. "No tengo palabras, estoy en 'shock'. Mis nietas son lo más hermoso que me ha pasado. Tengo mi corazón a mil", dijo Camargo tras el encuentro con su familia.



“Aquí estamos para abrazarla, apoyarla, para darle amor y cuidados. Aquí estoy para ella y la amo con toda mi alma”, agregó.



El esposo de Paula también habló sobre el significado de este anhelado momento para su familia. “Un abrazo de papá, un caldito de mamá, una sopa de mamá, una frijolada de mamá, es más medicina que cualquier otro medicamento”, aseguró a Univisión luego de la llegada de sus suegros.