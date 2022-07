Video: pasajeros pasaron un susto por avión que perdió un motor y aterrizó de emergencia

Un angustioso momento vivieron los pasajeros del vuelo 9351 de Avianca, el cual cubría la ruta Rionegro - Bogotá, cuando el avión en el que iban a bordo tuvo que aterrizar de emergencia.



De acuerdo con lo indicado, los hechos se registraron hacia las 8:00 a.m. cuando la tripulación del vuelo lo declaró en emergencia por la falla en uno de los motores del avión.



Le puede interesar: ¿Volverá a ser obligatorio el uso del tapabocas por el pico de enfermedades respiratorias?



Luego, hacia las 8:52 a.m. y tras varias maniobras que angustiaron a los más de 100 pasajeros que iban a bordo, los pilotos lograron aterrizar en la pista sur del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.



Uno de los momentos de angustia de los pasajeros fue compartido a través de redes sociales; en las imágenes se aprecia a las personas en posición de emergencia y luego, tras el ras el aterrizaje, todos se unieron en aplausos de celebración porque la emergencia no se escaló.



Momentos de angustia vivieron pasajeros de un vuelo de Avianca que cubría la ruta Medellín - Bogotá, cuando el avión tuvo que aterrizar de emergencia por la perdida de un motor.



🎥Tomada de redes sociales pic.twitter.com/aj16keU0cc — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 25, 2022