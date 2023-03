Video: ¡El Inpec le salió a deber! La pataleta de 'Negro Ober' al llegar a nueva cárcel en Caldas

Alegando, haciendo pataleta e insultado llegó este martes el 'Negro Ober' a las instalaciones de su nueva celda en la cárcel de la Dorada, Caldas, a donde fue trasladado luego del video que grabó amenazando a las autoridades para vengar la captura de su esposa.



Tras el operativo realizado por el Gaula de la Policía y el Inpec desde el establecimiento carcelario de Palogordo en Girón, Santander, el delincuente llegó insultando y alegando de su situación.



Inicialmente, cuestionó a su llegada al director solicitando su remisión, a lo que posteriormente expresó “primera vez que me colocan una esposan de manos y pies en tres carcelazos, maldita sea”,



Según fuentes consultadas con el Inpec, el 'Negro Ober' estará aislado hasta nueva orden “para evitar que identifique a la guardia, que los investigue y que continúe amenazando”.



Igualmente, se conoció que parcialmente estará en este establecimiento carcelario mientras se evalúa su situación. No obstante aseguran que no se descarta estar moviendo constantemente si es necesario.



De acuerdos con datos del Inpec, el 'Negro Ober' lleva más de 12 años entrando y saliendo de varias cárceles del país, agregando que ha estado en siete cárceles del país, incluso de máxima seguridad.

“Primera vez que me esposan de manos y pies en mis tres carcelazos. Maldita sea”, en medio de insultos, alias el Negro Ober ingresó a la cárcel de alta seguridad Doña Juana, en La Dorada, Caldas. pic.twitter.com/geu8Jmn9cY — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 28, 2023