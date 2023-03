Murió Gabriel Enrique González, hombre que asesinó a su hijo en un hotel de Melgar, Tolima

Gabriel Enrique Cubillos, quien pagaba una condena por el delito de homicidio agravado, la cual recibió luego de asesinar a su propio hijo, falleció en un hospital de Ibagué, Tolima, en el que estaba internado luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.



De acuerdo con información preliminar de Semana, el hombre al parecer habría sufrido un caso de envenenamiento en el centro carcelario, por lo cual fue trasladado al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde estuvo desde el domingo 26 de marzo hasta este lunes a las 10:30 de la noche, cuando se confirmó su muerte por un paro cardiorrespiratorio.



No obstante, el hospital tolimense informó por medio de un comunicado, que este hombre ingirió 400 tabletas de medicamentos antihipertensivos y antidepresivos, con el fin de atentar contra su vida.



"El pasado 27 de marzo, sobre las 11:52 P.M. ingresa al Hospital Federico Lleras Acosta, paciente masculino de 50 años de edad, direccionado de la Cárcel COIBA de Picaleña, quien respondía al nombre de Gabriel Enrique González, por la ingesta de alrededor de 400 tabletas de múltiples medicamentos antihipertensivos y antidepresivos, como acción auto infringida de manera suicida", señala el informe médico.



Ante esta situación, la Fiscalía abrió una investigación para determinar las razones por las que falleció Gabriel Cubillos, quien fue condenado a 45 años de cárcel por el asesinato de su hijo, después de que se lo raptara a su mamá, al parecer, como venganza porque no quería regresar con él.