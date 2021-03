Erika Mantilla

Viajeros internacionales ya no deberán presentar prueba PCR para ingresar a Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el fallo que obligaba al Gobierno Nacional a exigir pruebas PCR negativas para covid-19, a viajeros procedentes del exterior. El anuncio lo hizo este jueves el ministro Fernando Ruiz.



Y agregó que dicho fallo le quitaba la soberanía sanitaria al Ministerio de Salud para favorecer un beneficio individual. Por esta razón, consideró histórica la determinación.



El tribunal argumentó que el accionante debió presentar una acción popular para defender los derechos a la vida y a la salud de la población colombiana, debido a que son de interés colectivo y no individual.



El Gobierno, incluyendo al mismo presidente Iván Duque, había dicho que no acataría el fallo, sin embargo, el test empezó a pedirse en los controles migratorios.



En ese momento explicaron que se eliminó como requisito de ingreso por la libre circulación del virus en todo el mundo, incluyendo Colombia, y explicaron que quienes lleguen a territorio nacional tienen las mimas posibilidades de tener el virus que los residentes.



También consideraron que pedir este test puede dar falsa seguridad a los viajeros y que terminaran relajando medidas de bioseguridad.



Ruiz había dicho que era imposible dar cumplimiento al fallo, debido a que la medida se desarticula de la política de Salud Pública actual y de toda la estrategia de manejo del covid-19, adoptada por las autoridades sanitarias.



Afirmó que el juez no tenía ninguna razón epidemiológica en sus consideraciones y que restringía de manera completa la capacidad de la cartera, así como la de las autoridades en salud para tomar decisiones en medio de la pandemia.

