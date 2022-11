"Vamos a trabajar en dificultades de tiempo atrás en la Aerocivil": MinTransporte 

La reunión fue acordada durante el fin de semana por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, como una de las medidas a tomar, teniendo en cuenta las denuncias que se conocieron por las presuntas irregularidades al interior de la entidad.



Dichas denuncias están relacionadas con temas de narcotráfico en donde se presume la participación de funcionarios de la entidad, así mismo, presunta corrupción en procesos de contratación y procesos de licencias al personal aeronáutico.



Frente a todo esto, Reyes aseguró que, “vamos a trabajar entre todos, así como se pudo haber dado una imagen de que esta es una entidad, donde hay una gran corrupción y hechos de narcotráfico, no es cierto, los hechos de narcotráfico que se han presentado no están sustentados y quien tendrá que investigarlo ni son los sindicatos, ni los empleados” señaló el ministro Reyes, quien además aseguró que tanto la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría ya se encuentran al frente de las investigaciones.



De otro lado, el jefe de la cartera de Transporte advirtió que los sindicatos presentaron en dicha reunión varias denuncias que se han radicado a lo largo de los años pero no han sido atendidas por la Procuraduría, las cuales no han tenido ninguna trascendencia para que sean investigadas, afirmando que este se pondrá en comunicación con la procuradora para que que estas denuncias sean asumidas con el fin de evitar cualquier tipo de manipulación al interior de la entidad.



En cuanto al relevo de la Jefe Jurídica, se dará un tiempo prudente, y que a partir de las conclusiones que se evidencien este miércoles durante otro diálogo con los sindicatos, se tomarán las medidas de fondo que sean necesarias.



Finalmente el ministro aseveró que estos procesos que se están adelantando, son la consecuencia de problemas del pasado, advirtió también que la operación aérea no se verá afectada, y mucho menos los procesos de contratación, teniendo en cuenta la temporada de fin de año.



A esta hora avanza la toma en las oficinas por parte de la Contraloría General de la República, a cargo un equipo especializado para identificar, recolectar, asegurar y analizar elementos materiales probatorios y evidencias físicas de contratación realizada por esa entidad.