Se cayó artículo que permitía a niños mayores de 5 años cambiar de identidad sexual

Después de diferentes molestias e inconformidades, el presidente del Senado, Roy Barreras, informó que fue eliminado el artículo 89 que había sido incluido en la reforma al Código Electoral y que permitía que los niños mayores de cinco años pudieran cambiar de identidad sexual en los casos de diagnóstico transgénero.



“Un artículo muy polémico, los padres de familia colombianos recibí centenares de llamadas, que estaba sorprendidos que pudieran cambiarse de sexo a los cinco años. No va a ocurrir, aquí en este Congreso los conflictos se invitan o se solucionan, el artículo ya será retirado de la nueva ponencia, no se tramitará, no va ese artículo”, expresó Barreras.

El polémico articulo 89 incluido en el Código Electoral que permitía que los niños de 5 años cambiaran de identidad sexual en los casos de diagnóstico trans ha sido retirado de la nueva ponencia. Se ha acordado que NO se tramitará. Aqui los conflictos se evitan o se solucionan. — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 28, 2022

El presidente del Senado informó que un grupo pequeño de congresistas había expresado preocupación frente a los niños que tienen diagnósticos especializados que los declara transgénero siendo tan pequeños, pero dichos casos conllevan ciertas pruebas y resultados médicos especializados.



“Esa generalización para las familias colombianas era inexplicable. El Código Electoral tendrá un trámite tranquilo, sin esas normas y además, sin otras que hayan sido incluidas y que han venido a adicionarse al Código Electoral original que es el que apoyamos, el Código auténtico y que venía del año pasado”, informó Barreras.



El senador confirmó que un poco más de 70 artículos serán revisados debido a que fueron adicionados en la nueva reforma y que no están relacionados con la reforma electoral que quiere ejecutar el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



“Como hay artículos nuevos tendrá que revisarse uno a uno, muchos tienen que ver no con las normas electorales sino con el registro civil y probablemente puedan ser excluidos y tramitados en otro proyecto, vamos a impulsar el Código Electoral original, el que necesita Colombia”, concluyó el presidente del Senado en declaraciones.