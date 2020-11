Vacuna contra el covid-19 llegaría a Colombia el 2021 y sería de acceso masivo: Duque

Erika Mantilla

El Gobierno Nacional espera garantizar el acceso masivo a una posible vacuna contra el covid-19 a principios de 2021, ya sea a través del mecanismo Covax o de negociaciones directas, aseguró este jueves el presidente Iván Duque.



"¿Cuál es mi expectativa? Que podamos garantizar el acceso a cualquiera de los dos programas de manera masiva durante el primer semestre del año 2021", afirmó. Y agregó que "por la vía del Covax (se obtendría) un porcentaje muy importante de dosis, pero también buscamos asegurar (la vacuna) a través de conversaciones bilaterales".



La declaración se dio en medio de una entrevista con estudiantes de la Institución Educativa Integrado Carrasquilla Industrial de Quibdó.



Ratificó que la prioridad será vacunar a personas mayores de 60 años, población en la que se concentra la mayor cantidad de muertes por covid-19, así como la inmunización de personas con comorbilidades y al personal de servicios de salud.



"Mi apuesta es que en el primer semestre del año entrante y, ojalá desde el puro comienzo del año, empecemos a tener acceso a este sistema mundial de vacunas".



Recientemente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que el país aseguró las primeras dosis de una eventual vacuna, después de meses de trabajo. "Tenemos aseguradas 20 millones de dosis de vacunas, a través de Covax, y en los próximos días daremos más buenas noticias al país", dijo en un trino.



Dado que la mayoría de los prototipos en fase 3 requieren doble dosis por persona, los 20 millones alcanzarían para vacunar a 10 millones de colombianos.

Problemas de disponibilidad

Luego de que el laboratorio Pfizer anunciara que la vacuna contra el covid-19 que está desarrollando ha demostrado tener más del 90 % de eficacia, el presidente Duque señaló no se podía empezar a contar con esta porque aún no hay claridad sobre su disponibilidad.



"A pesar de los anuncios recientes, donde hay laboratorios que tienen grandes niveles de avance, nadie se puede confiar. Nadie puede bajar la guardia. No podemos empezar a hacer cuentas alegres hasta que no tengamos confirmación plena de la disponibilidad de la vacuna, de un proceso logístico de distribución", aseveró.



"No podemos asumir que esto ya terminó, la vacuna es algo que ansiamos, pero también tenemos que reconocer que en este momento lo que tenemos es que avanzar en la reactivación segura", finalizó para insistir en la importancia que tiene el autocuidado en esta fase de la pandemia.

