Erika Mantilla

52,6 % de los caleños no estaría dispuesto a aplicarse vacuna contra el covid-19: Dane

Pese a los grandes avances en la carrera por la vacuna contra el covid-19, una encuesta del Dane reveló este jueves que el 52,6 % de los caleños no tiene intención de aplicársela, por ahora.



El estudio, denominado Pulso Social, se realizó en octubre y da cuenta de la proporción de colombianos dispuestos vacunarse contra el coronavirus. A nivel nacional, la intención se redujo de 62,5 % en septiembre, a 57,5 %.



El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, explicó que los hombres tienen mayor confianza o disposición frente al futuro tratamiento. Indicó que el 61,1 % de los encuestados respondió que sí y 38,9 % que no. Entre las mujeres, la porción que no se aplicaría la vacuna es mayor y corresponde al 55,3 % de las participantes.



“Tenemos una disminución de esa disposición relativamente equilibrada entre hombres y mujeres”, dijo.

Por ciudades, la medición arrojó que las personas con menor interés por aplicarse la vacuna están Cali, con 52,6 % que respondieron que no; luego está Ibagué, con 45 %; Pereira, con 44,4 %; Sincelejo, con 43,9 %; y Bucaramanga, con 43,4 %.



En contra parte, hay una alta aceptación al tratamiento en ciudades como Santa Marta, con 81 % de positivismo; Quibdó, con 74,9 %; Tunja, con 73,3 %; Pasto, con 72,5 %; y Riohacha, con 70,7 %.



En Bogotá, el porcentaje de encuestados que respondió que sí se vacunaría contra el covid-19 fue de 66,3 %, por encima del promedio de las 23 áreas urbanas.



Este contexto contrasta con las proyecciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha asegurado que la expectativa es vacunar a más de 10 millones de colombianos el próximo año.



El Gobierno ha priorizado a los grupos poblacionales con mayor riesgo de mortalidad y a los trabajadores de la salud.



"Cerca de 800.000 personas serían trabajadores de la salud, mayores de 60 años (6,8 millones de personas), y población con comorbilidades, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y con deficiencias renales (6,4 millones de personas)”, detalló el funcionario.



Según Oviedo, el temor de contraer el covid-19 sigue aumentando. El 36,5 % de los participantes manifestaron estar muy preocupados, y el 28,4% un poco preocupado, es decir, que ese sentimiento acumuló el 64,9% del total en octubre, en comparación con septiembre cuando la suma fue de 63,3%.



La medición además reveló que la confianza de los consumidores mejoró 0,5 puntos entre septiembre y octubre y el puntaje se ubicó en 35.



En el acumulado de respuesta positiva y probablemente, la capacidad para comprar bienes básicos subió de 21,3 % a 24,7 %; bienes semidurables de 13,1 % a 14,8 %; y la opción de irse de vacaciones pasó de 11 % de colombianos que irían de vacaciones a 11,6 % que lo harían, según el dato a octubre.

