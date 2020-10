Uribe habló por primera vez desde que quedó en libertad, insistió en derogación de la JEP

Erika Mantilla

El exsenador Álvaro Uribe Vélez habló este lunes festivo por primera vez desde que una jueza en Bogotá ordenara su libertad, en medio del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.



El líder natural del Centro Democrático dijo que el país debe insistir en derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, así como los acuerdos de La Habana. También pide que hayan garantías para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo su labor.



"Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en reformar los Acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe", dijo en una transmisión en vivo desde la Hacienda El Ubérrimo.

Lea además: ¿Qué sigue en el proceso contra Álvaro Uribe ahora que se ordenó su libertad?

El exmandatario afirmó que el gobierno anterior consagró un sistema judicial con impunidad total ante el secuestro y la violación. Además, aseguró que la verdad se ha convertido en un mecanismo para negar y editar los hechos de acuerdo a los intereses políticos y que las víctimas siguen burladas en medio de este proceso.



Uribe afirmó que las reformas a la JEP y al acuerdo de paz son necesarias para lograr acuerdos con otras organizaciones como el ELN y para derrotar la impunidad y el narcoterrorismo en Colombia. “No podemos permitir que el narcoterrorismo y el proyecto socialista anulen las capacidades colombianas”, enfatizó.



Respecto al proceso que ahora adelanta en su contra la Fiscalía, el expresidente agradeció a su equipo de abogados, liderado por Jaime Granados y Jaime Lombana, y también a su familia, a sus compañeros del Centro Democrático y a los ciudadanos que lo han rodeado durante este proceso.



Agradeció también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente Mike Pence, así como a los expresidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton.

Uribe aseguró que tanto él como su familia han sido víctimas del mayor escrutinio periodístico, político y judicial y, según afirmó, en medio de la investigación ha parecido normal que se sobornen testigos para acusarlo, mientras que ha sido anormal su defensa en el marco de la ley.



Afirmó que en medio de la investigación se interceptaron ilegalmente 22.000 comunicaciones de su celular, sin embargo, aseguró que no existe una sola de ellas que viole el Código Penal.



El exmandatario también criticó que su defensa no pudo interrogar al “mal llamado testigo estrella, condenado por secuestro extorsivo. Ese testigo terminó siendo sorpresivamente dueño desde la cárcel de la mitad de una finca cafetera de valor superior a 500 millones”, afirmó el expresidente.



También se refirió, sin mencionar su nombre, al senador Cepeda, quien es considerado víctima en el proceso, y afirmó que este visitó durante 11 ocasiones al testigo del caso. Además, aseguró que Cepeda ha realizado importantes donaciones a una ONG que ha pagado dinero a la familia del testigo.



“El senador que me acusa, supuesta víctima, ha sido constante visitante de cárceles en el país y en el extranjero para ofrecer beneficios a cambio de lograr declaraciones en contra de mi familia y de mi persona”, aseguró.



Se refirió de manera crítica al magistrado ponente de su detención, de quien afirmó que nunca manifestó sus vínculos contractuales con el proceso de paz de La Habana.



Afirmó que el magistrado le atribuye contacto directo con el testigo, vínculo que no existe. Además, le atribuye una carta para presionar al testigo estrella del caso, que en su lugar es una respuesta a un incidente de desacato de una tutela que el exsenador perdió.



“El Magistrado aduce un contacto directo mío que nunca ha existido con un testigo en el extranjero, extraditado por mi gobierno y visitado por el senador”, dijo Uribe.



“Deseo que el doctor Diego Cadena, las personas investigadas en el consejo de la judicatura, y los testigos compulsados e intimidados porque confirmaron mis denuncias puedan aclarar y superar las dificultades”, pidió el exmandatario.

Agenda legislativa

El expresidente también se refirió a las iniciativas que seguirá impulsando con sus compañeros del Centro Democrático desde el Congreso y explicó que insistirán en una agenda que incluya la reducción de la jornada laboral y el bono solidario para la población colombiana.



Afirmó que pensarán en un referendo que disminuya el Congreso y que garantice el ingreso solidario, derogue la JEP y confiera garantías a las Fuerzas Armadas de Colombia, así como a los desmovilizados de buena fe.



“Avanzaremos en iniciativas de progreso social y económico que sean la alternativa al riesgo socialista que pretende replicar el fracaso de Venezuela y Nicaragua y que tiende mantos de incertidumbre sobre otros países de la región”, enfatizó.



El exmandatario afirmó que el país responderá al riesgo del socialismo con “más seguridad, más empresas, más cohesión, más educación, más emprendimiento y más remuneración”.



Por último, el expresidente colombiano afirmó que mantendrá la lucha por su honorabilidad y no renunciará a advertir los peligros que acechan al país, pues el reposo y la resignación no hacen parte de sus opciones.



“Por la defensa de la libertad y de la democracia hasta el final. Ojo con el 22”, cerró Uribe Vélez.