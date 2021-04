Reforma tributaria "le hace daño" al Centro Democrático, dice Álvaro Uribe

Natalia Moreno Quintero

El expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, opinó que la reforma tributaria pasará 'factura' al partido y que se le pidió al gobierno que no se radicara de esa forma el proyecto de ley.



"Esto le hace daño al Centro Democrático y la verdad es que nosotros desde hace mucho rato lo hemos dicho. Hicimos todos los esfuerzos y no desistimos. Por eso no solo hicimos la crítica, sino que buscamos alternativas", dijo el también exsenador en una entrevista con Blu Radio.



Incluso el exmandatario contó que en una conversación telefónica con el presidente Iván Duque le indicó que no tomara las proposiciones del Centro Democrático como oposición al Gobierno, sino como una alternativa.



“Lo que necesitamos es que su gobierno, nuestra democracia, pueda atender este pico de la pandemia. A él no le chocó, lo veo abierto al consenso. Y se lo expresamos también a Hacienda: no tomen esto como oposición al Gobierno, sino para ayudar al Gobierno a construir un consenso con los partidos”, dijo Uribe.

El jefe del Centro Democrático comentó que "mil veces les dije, les rogamos que, por favor, no presentaran esos puntos, que no la presentaran así porque iba a provocar un gran rechazo popular. En el Congreso no la aprueban así, hacen unos cambios y castigan al Gobierno y al partido (el Centro Democrático). Y la presentaron así, infortunadamente".



Finalmente sostuvo que "no queremos mortificar al gobierno, apoyamos al Gobierno, lo único que queremos es el éxito del presidente Duque".