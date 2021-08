Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población mayor de 50 años a desestimar los mitos sobre la vacuna del covid-19 y se inmunicen contra este virus.



El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, expresó su preocupación ante la negación de esta población a recibir la vacuna porque estas personas tienen hasta "600 veces más riesgo de tener una enfermedad severa y desenlaces no adecuados".



"Hacemos un llamado a las personas mayores de 50 años que aún están sin vacunarse contra la covid-19 a hacerlo, pues el riesgo de sufrir enfermedad grave y fallecer es muy alto. No hay razón para no vacunarnos", dijo.



El Viceministro manifestó que aunque el Plan Nacional de Vacunación está avanzando, para hacerle frente al virus y sus nuevas variantes se requiere que todas las personas que habilitadas para ser vacunadas accedan a la inmunización.



El viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso, insta a adultos mayores a vacunarse contra el covid-19.



"Alrededor de dos millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años, que también tienen disponible el biológico, no han accedido a él", indicó.



Con relación al avance de la vacunación en Colombia, el Ministro manifestó que aunque la población mayor de 80 años es uno de los grupos que más ha accedido a la vacunación, para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario vacunar a todas las poblaciones de riesgo.



"Sí bien hemos avanzado en forma muy grande y tenemos grupos de edad con coberturas superiores al 93% con una dosis, como la población mayor de 80 años, esto no es suficiente porque nos quedan muchas personas de los grupos de riesgo por vacunar", precisó.

