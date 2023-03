Ultra Air cancela vuelo y completa 8 demorados en el aeropuerto El Dorado

#Ultra Air suspenderá la venta de tiquetes hasta el 30 de abril con el fin de reorganizar la operación "para así cumplirle a los pasajeros y evitar contratiempos". Así lo informó la compañía luego de registrar ocho vuelos demorados y uno cancelado (OL 5114) con destino a Medellín en el Aeropuerto El Dorado.



"En el día de ayer se presentaron novedades con dos aeronaves las cuales sufrieron afectaciones técnicas, por lo cual se reprogramarán seis vuelos de hoy para el día de mañana", informó la compañía.



Dicho panorama se da después de las advertencias del Ministerio de Transporte por riesgo financiero de la aerolínea. Por cambios de itinerarios y retrasos, usuarios protestan por incumplimiento de la aerolínea de bajo costo, que entró al mercado en 2021. La noticia se conoce, luego de que la Superintendencia de Transporte le ordenara a la compañía activar un plan de contingencia para evitar la suspensión de sus operaciones, como recientemente lo hizo Viva Air.



La semana pasada, el 14 de marzo, fuentes de la cartera de Transporte dijeron a LR que se está investigando el estado financiero de Ultra (así como el de todas las empresas) para determinar si necesita o no una intervención o aún peor, si en efecto, cesarían sus vuelos.



Pero Ultra desmintió cualquier acusación sobre una pausa en su operación. "Ultra Air, aerolínea de capital colombiano, desmentimos esta afirmación. No somos ajenos a la situación actual, donde los diferentes factores macroeconómicos han afectado la industria, sin embargo, Ultra Air está respaldada por inversionistas sólidos que creen en el proyecto de la compañía y que son conscientes de los retos actuales del sector", explicó la compañía.



Agregaron que la empresa se ha capitalizado con más de US$20 millones a la fecha y aseguraron estar en un proceso de capitalización con inversionistas nacionales e internacionales que ven en el mercado colombiano una gran oportunidad.



De hecho, dos días después JetSmart firmó un acuerdo de entendimiento para adquirir el 100% de las acciones de Ultra Air. "De este modo los representantes de las compañías han firmado este jueves 16 de marzo una carta de entendimiento, con la que se inicia un proceso de ‘due diligence’, que permitirá conocer la información técnica y financiera que demanda este tipo de negociaciones”, informaron las dos aerolíneas a través de un comunicado.



Pero tras la etapa de análisis de este proceso, la chilena decidió desistir de esta carta de entendimiento y, por ende, de la intención de compra de la aerolínea colombiana. "Nuestro compromiso y confianza en el mercado colombiano sigue firme. Como hemos afirmado en todo este tiempo, en JetSmart continuaremos enfocados en cumplir los requisitos de nuestro proceso de certificación trabajando de cerca con la Aeronáutica Civil, quienes se han desempeñado con el más alto nivel de profesionalismo. De esta manera esperamos obtener nuestro permiso de operador aéreo en Colombia, con miras a iniciar lo antes posible y poder así participar del proceso de reasignación de slots en el Aeropuerto El Dorado”, indicó el presidente y CEO de la compañía, Estuardo Ortiz.



Sin una opción de compra y apoyo financiero para Ultra Air, el día de hoy fue puesta bajo la lupa de la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, que recalcó que Ultra Air no tiene "indicadores financieros positivos". Según Ospina, este sector comercial se ha venido afectado por varios factores como los costos del combustible, el IVA en los tiquetes y la inflación que afecta al territorio nacional. Todo esto debido a que la empresa maneja su estructura de costos con dólares, por lo que encarece las operaciones de la organización.



La aerolínea de bajo costo mencionó que le ha solicitado apoyo al Gobierno Nacional con el fin de continuar prestando el servicio público esencial de trasporte aéreo de pasajeros. "Como empresa netamente colombiana, seguimos trabajando con nuestros 350 colaboradores directos, 1.500 indirectos, proveedores, accionistas y las autoridades para defender el bajo costo en favor de todos los colombianos", agregó.