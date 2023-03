Entre febrero y marzo, durante el cese al fuego, se duplicaron los hechos violentos

Entre el 18 de febrero al 17 de marzo de 2023 los hechos violentos que afectaron el cese al fuego pasaron de 16 a 32 por parte de algunos de los 4 grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto expedido por el Gobierno.



Así lo denunció este jueves el tercer Boletín de Monitoreo del Cese al Fuego de la Defensoría del Pueblo, que revela que durante este periodo ocurrieron cuatro acciones bélicas directas en el Valle del Cauca, Huila y Cauca. Además de ocho confrontaciones armadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, que generaron afectaciones humanitarias para las comunidades, como confinamientos y desplazamientos forzados, entre otros.



De otro lado, se destacaron hechos violentos contra personas en proceso de reincorporación, particularmente en Meta, Antioquia, Vaupés y Cauca.



“Pasar en un mes de 16 a 32 hechos violentos que generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y transgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los 4 grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto expedido por el Gobierno arrancando este año; además de causar graves daños a las comunidades, me obligan a decirles a estos grupos armados que se nos agotó la paciencia. Los colombianos esperamos que cumplan con los anhelos de paz que tenemos desde hace años”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



Por último, la Defensoría dijo que destaca la valentía del Gobierno al decretar un cese en medio del conflicto, en medio de las disputas por los territorios, pero que no hubo la misma generosidad de los grupos armados.



“El único que ha respetado el cese bilateral ha han sido las Fuerzas Armadas, por lo tanto, reclamo de los grupos armados ilegales verdaderos gestos de paz y que no se burle el anhelo de paz que tienen los colombianos”, puntualizó el Defensor del Pueblo.