En ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que emitirá una resolución en la que se indica que los trabajadores podrán pedir un día libre a sus empleadores para ir a vacunarse contra el covid-19, jornada que no se deberá descontar de la nómina.



"Estaré firmando una resolución para que los trabajadores puedan solicitar un día de permiso al empleador para que puedan ir a vacunarse y no descontar ese día laboral, en beneficio de los empleadores, porque sí todos sus trabajadores están vacunados podemos funcionar con el tema de la reactivación económica", afirmó el Ministro durante una reunión con empresarios del sector de seguridad privada.



El Ministerio aclaró que esta iniciativa no quiere decir que quienes ya se vacunaron podrán pedir un día libre.

Lea además: ¿Qué tipo de empleos hay disponibles en Cali?



"Muchas veces la EPS da la cita para la vacunación en días hábiles, entonces lo que les estamos diciendo a los señores empleadores es que dentro de los tres días que se dan como permiso especial, el trabajador utilice uno para que vaya y se vacune", apuntó el jefe de la cartera de Trabajo.