Todo lo que tiene que saber sobre la prohibición de la venta de los iPhone y iPad 5G

Este lunes el juez 43 Civil del Circuito de Bogotá prohibió la venta de modelos iPhone y iPad que manejen la tecnología 5G en Colombia.



De acuerdo con la orden judicial, Apple tiene prohibido importar, exportar, vender y comercializar en el país los iPhone y iPads que tengan esta característica.



A continuación, le contamos todo lo que tiene que saber para sobre esta prohibición:



Lea aquí: Firman documento para facilitar recursos a municipios para proyectos medioambientales

¿Qué dice la decisión del juzgado que prohíbe la venta?

La decisión se tomó debido a una disputa entre las compañías Apple y Ericsson por una patente que permite que los dispositivos utilicen esta generación de tecnología móvil.



De acuerdo con el juzgado, Apple incumplió la reivindicación 13 de la patente No. 36031, necesaria para desarrollar la tecnología 5G. Este permiso fue otorgado en 2019 a Ericsson y es válido hasta diciembre del 2037.



De hecho, a Apple se le ordena abstenerse de vender o usar quipos que tengan la tecnología protegida bajo la patente, incluso por medio de su página web. De igual forma, se le prohíbe exportar estos dispositivos.



Deberá cesar también cualquier tipo de publicidad "promocionando u ofreciendo a través de internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masivos, medios de prensa, plataformas electrónicas, o cualquier otro medio semejante, dispositivos o teléfonos celulares de la marca Apple en los que se emplee o cumpla con tecnología protegida".



¿Qué pide la compañía sueca Ericsson?

Ambas compañías tenían una negociación para que Apple pudiese renovar un contrato de licencia que se firmó en 2015 entre las dos, la cual fracasó.



La compañía sueca pretende que Apple le pague 5 dólares por cada dispositivo vendido, algo que la empresa estadounidense considera excesivo, por lo tanto rechazó tal petición.

¿Qué dispositivos están dentro de la decisión?

Estos son los quipos Apple que tienen tecnología 5G:



- iPhone SE 2022

- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPad Pro (11 pulgadas)

- iPad Pro (12.9 pulgadas)

- iPad mini

- iPad Air

¿Cuándo entrará a regir la medida?

La medida del juzgado 43 de Bogotá entrará a regir de forma inmediata, de acuerdo con la comunicación expedida donde se le ordena a "Apple Colombia S.A.S., que cese y desista de manera inmediata la importación a la Colombia de todos los dispositivos o teléfonos celulares en los que se emplee o cumpla con la tecnología protegida por la Patente No. 36031".



De hecho, el juzgado ordenó a la DIAN adelantar todas las acciones necesarias para impedir la importación de los dispositivos a Colombia.



¿Esta decisión afecta a los usuarios que tienen estos equipos ?

No. El usuario que ya tenga estos equipos no se verá afectado por la decisión del juzgado. Esto quiere decir que el funcionamiento de los iPhone y iPad con tecnología 5G no se verá comprometido.

¿Hasta cuando regirá la medida?

Todo depende de cómo Apple vaya a proseguir, si con el pago de la regalías que la compañía sueca propone o si presente un recurso de apelación.