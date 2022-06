Superindustria le solicitó a 27 restaurantes del país publicar información de sus precios

La Superintendencia de Industria y Comercio les ordenó a 27 restaurantes de Bogotá cumplir con la obligación y el requerimiento de hacer pública la información de los precios a los consumidores como lo establece el Estatuto del Consumidor en la ley 1480 del año 2011.



“La orden se expidió luego de que esta autoridad realizara 30 visitas administrativas de inspección y vigilancia en establecimientos de comercio de venta de comidas y/o bebidas ubicadas en diferentes zonas gastronómicas de la ciudad de Bogotá, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, en especial el suministro de información a los consumidores sobre precios”, informó la Superintendencia.



Entre los restaurantes a los que se les hizo el llamado son El Cielo, Criterión, Leo, La Juguetería Macarena, Republik, El Patio, T.Bone, Zudaka, La Sacala, Gato Negro, Cumbia House, Pesquera Jaramillo, Brera Calle 93A, Habana, KO, Osaki, Chalet Suizo, Don Benítez Multiplaza, entre otros.

En su revisión, la Superintendencia informó que los únicos restaurantes que está cumpliendo con lo requerido son Crepes & Waffles Galerías, WOK Parque la Colina, y restaurante Harry Sasson.



Los restaurantes a los que se les hace el llamado están incumpliendo con aspectos como no informar los precios de la totalidad de los productos, o en otros casos solo se está informando con el uso exclusivo de un código QR, no tienen dispuestas cartas antes del ingreso al establecimiento o existen diferencias en los precios.



“En caso de no dar cumplimiento a la orden administrativa, se podrán imponer multas hasta por 1.000 SMMLV por inobservar las instrucciones impartidas por esta Superintendencia y de hasta 2.000 SMMLV, por el incumplimiento a las normas de protección al consumidor”, informó la entidad.