Subsecretaria de la Alcaldía de Medellín renunció a su cargo tras asistir a fiesta 

Alejandro Cabra Hernandez

La subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de Medellín, Elizabeth Ramírez, presentó este lunes su renuncia al alcalde Daniel Quintero tras asistir a una fiesta en Bello en plena cuarentena.



En un mensaje que ya es público, la funcionaria se refirió a los videos que circulan en las redes sociales, que fueron grabados, según Ramírez, en una fiesta de cumpleaños de un familiar en Bello.

¿Será que el alcalde @QuinteroCalle le va a cortar la luz y el agua a Elizabeth Ramírez, subsecretaria de defensa y protección de lo público, por la fiesta de este fin de semana? pic.twitter.com/gNnCgjBTtH — Johana Fuentes M.🌈 (@JohaFuentes) August 17, 2020

En plena rumba la Subsecretaria de Defensa y Protección de lo publico @AlcaldiadeMed Elizabeth Ramirez Castañeda pic.twitter.com/xyGtuTNfdx — Despierta Antioquia (@DespiertaAnt) August 17, 2020

“Quiero expresar que he cometido un error, un muy grande error, el haber asistido y el no haber obedecido las medidas de bioseguridad. Los funcionarios públicos estamos llamados a dar ejemplo y este, sin duda, no lo fue”, afirmó la joven.



La funcionaria ofreció “sinceras y profundas disculpas” a la ciudadanía, a su equipo de trabajo y al mandatario. “(...) Al señor alcalde, por toda la confianza depositada en mí”.



Finalmente, la joven confirmó que presentó la renuncia al municipio: “Presenté mi carta de renuncia al señor alcalde, sí así él lo considera, para que tome las decisiones que a bien tenga”.