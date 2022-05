Sinovac invertirá $ 100 millones de dólares en planta de producción de vacunas en Colombia

La empresa biofarmacéutica china Sinovac Biotech Ltd., Sinovac, iniciará la construcción de una planta de producción de vacunas en Bogotá. Así lo anunció Weining Meng, vicepresidente de Sinovac Biotech (Hong Kong) Ltd., quien explicó que el proyecto se dividirá en tres subproyectos de construcción. La primera de estas etapas estará centrada en el llenado y el envasado, y se iniciará en 2023.



Weining Meng también aseguró que la planta será capaz de producir hasta 60 millones de dosis al año. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de selección del lugar en el que se construirá la planta en Bogotá, la decisión será tomada por Sinovac y el Gobierno Nacional conjuntamente.



El segundo subproyecto permitirá a Sinovac realizar el proceso de formulación localmente, mientras que el tercer subproyecto implicará la producción del ciclo de fabricación completo. “Nuestro plan es realizar el ciclo completo de producción para establecer la industria de vacunas en un plazo de 10 años, para así beneficiar a la gente del país”, dijo Weining Meng.



“Estamos muy complacidos con el anuncio de inversión de Sinovac en Colombia ya que contribuirá a la seguridad farmacéutica del país, a la generación de empleo, a la transferencia de tecnología y a las buenas prácticas de manufactura, entre otros, y será un hito que contribuirá al posicionamiento de Colombia como plataforma de exportación en el segmento de vacunas”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, entidad que promueve el turismo internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia, y que apoyó la llegada de Sinovac a Colombia junto con Invest in Bogotá.



La inversión estimada de Sinovac en todo el proyecto será de US$100 millones, lo que permitirá a Colombia exportar vacunas a otros países latinoamericanos.



“Bogotá es reconocida como una de las principales capitales farmacéuticas de América Latina. La ciudad concentra el 66% de los fabricantes de medicamentos, el 65% de los mayoristas de medicamentos y el 49% de los puestos de trabajo de la industria, lo que la convierte en el lugar perfecto para el desarrollo de una planta de producción como la que Sinovac ha decidido establecer”, declaró María Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversiones de la ciudad.

¿Por qué Colombia?

Colombia ha sido reconocida por su avanzado sistema de salud, que ocupa el primer lugar en América Latina (según los datos de la Organización Mundial de la Salud).



Aunque Colombia cuenta con el Plan Nacional de Vacunación, todavía existe una demanda estable de vacunas en el país y en la región latinoamericana, lo que lleva a la necesidad urgente de seguir desarrollando la industria farmacéutica.



“Creemos que la oportunidad potencial en esta área es enorme. Durante la pandemia de covid-19, muchos países se enfrentaron a un gran reto en el suministro de vacunas. Contar con una planta de producción local permitirá a la región tener capacidad de suministrar vacunas siempre que sea necesario en el futuro para proteger a la población”, concluyó Weining Meng.