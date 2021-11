Sin ventas se cerró primer día de OPA del grupo Gillinski por acciones de Nutresa

En el arranque de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por parte de la empresa Nugil por las acciones de Nutresa, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) reportó que no hubo ninguna aceptación.



No obstante, en la rueda bursátil la especie de la holding de alimentos se valorizó un 4,07%, pues el viernes cerró a $28.250 y en la primera jornada de esta semana subió hasta $29.400, nivel que no se observaba desde diciembre de 2014.

Este lunes las negociaciones con Nutresa sumaron $14.539,64 millones y se transaron 503.812 acciones, pero la BVC insistió en que ninguna de estas movidas estuvo asociada a la OPA.



Desde el pasado 10 de noviembre, la sociedad del Grupo Gilinski Nugil lanzó una oferta con el ánimo de adquirir como mínimo 229.455.976 acciones de Nutresa y hacerse al control de esta multilatina paisa. La OPA estará activada, en principio, hasta el próximo 17 de diciembre.



Analistas del mercado señalaron que lo ocurrido es normal en esta clase de procesos, pues los accionistas que deciden acoger el ofrecimiento esperan las últimas jornadas para tomar una decisión.



La OPA ofrece pagar US$7,71 por cada acción, es decir US$1.769,1 millones por el monto mínimo que equivale al 50,1% de la propiedad de la holding de alimentos.



Frente a esta coyuntura, los principales accionistas de Nutresa, los grupos Sura y Argos citaron de manera extraordinaria a sus accionistas a las asambleas que se celebrarán en diciembre, y en las que esperan resolver posibles conflictos de interés por parte de algunos integrantes de sus juntas directivas.