Sigue controversia por revelación de contratos con farmacéuticas, esto dice el Instituto Anticorrupción

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y una de las personas que presentó el recurso de insistencia contra las restricciones de acceso a la información de los contratos de compra de vacunas contra el covid-19 en Colombia, se refirió a la polémica que surgió luego de que se conocieran algunos precios de los biológicos, lo que podría acarrear la suspensión de los contratos por parte de las farmacéuticas.



"Lo que ocurre en este caso es que el gobierno se ha montado en una narrativa desde hace varios meses indicando y defendiendo la idea de que la publicidad de los contratos generaría para Colombia la afectación y se desprendería que las farmacéuticas no le vendieran más. La verdad es que eso es falso, no hay ninguna cláusula de ese contrato que establezca que si los contratos son conocidos y no hay violación de confidencialidad por las partes eso dé lugar a la terminación de los mismos", afirmó en Caracol Radio.



Cabe mencionar que en el marco de una acción de tutela en contra de una decisión proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado remitió varios documentos que consideraba relevantes para la resolución del caso y que fueron cargados en la plataforma pública del Sistema de Gestión Judicial, donde perdieron los atributos de seguridad con los que fueron enviados.



"La información que fue publicada por el Consejo de Estado en su página fue de acceso para periodistas que publicaron y revelaron el contenido de la información antes que nosotros (...) Esta es información que ya estaba en el dominio público y puede ser por un hecho de error como reconoció ayer el Consejo de Estado sobre las 11 de la noche, pero en este momento esa información ya trascendió a la opinión pública, es de interés público", añadió.



Enciso recordó que hace cuatro meses el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que ninguno de los elementos en los contratos están protegidos por la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, razón por la cual le ordenó al gobierno entregar los acuerdos.



"Ya hay un precedente judicial en Colombia que dice que no hay ningún elemento de confidencialidad y acá prima la garantía de acceso a la información a la que tienen derecho los ciudadanos", afirmó.

De acuerdo con el Director del Instituto Anticorrupción, hay un temor entre los ciudadanos de un desabastecimiento de las vacunas por la posible decisión de los laboratorios de no venderle más biológicos al país. En este sentido, apuntó que "no hay un solo país del planeta en el cual los contratos se hayan publicado, filtrado o por orden de un tribunal en donde las farmacéuticas hayan dejado de vender las vacunas".



"Si el Gobierno lo hubiera revelado (el contrato), las farmacéuticas podrían ir a un tribunal de arbitramento y decir que incumplió el contrato bajo los términos de este documento. Acá la información está saliendo por otros lados, luego no hay incumplimiento por parte del gobierno, las farmacéuticas no pueden terminar el contrato y tienen que cumplir con lo que se comprometieron", comentó.



Enciso dijo que observó en los contratos que las farmacéuticas están amparadas para no entregar a tiempo las vacunas, para no seguir suministrándolas y para no responder por ninguna consecuencia tras su aplicación. Ante esto, llama al Gobierno Nacional "a facilitar una segmentación de mercados y a que distintos países del mundo no sepan a qué precio están comprando las vacunas, lo que a nuestro concepto atenta contra la libre competencia y al derecho fundamental de acceso a la información".



Finalmente, apuntó que le parece "razonable" el valor por el que se está pagando cada dosis de la vacuna.