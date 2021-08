¿Producirán vacunas anticovid de Sinovac en Colombia?, esto dijo Minsalud

Colombia estaría buscando la posibilidad de producir la vacuna contra el covid-19 en el país y Sinovac sería una de las farmacéuticas con las que el gobierno ya habría iniciado diálogos.



Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien este lunes se reunió con Weining Meng, vicepresidente de la farmacéutica y Zijian Tang, director senior de negocios internacionales, para evaluar las alternativas sobre el posible desarrollo y producción del biológico en Colombia.



"Esta reunión y la agenda planeada para la semana con los representantes de Sinovac, es parte de la estrategia que tiene el país para recuperar la capacidad de producción de vacunas localmente, lo que permitirá que Colombia responda mejor a los retos en salud pública que tenemos, así como a futuras pandemias", dijo.



Comentó además que hace unos días el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Vacunación a la farmacéutica para que, en su análisis de la posible manufacturación de esta vacuna en Latinoamérica, se tenga en cuenta a Colombia.

El Ministro confirmó que las conversaciones con Sinovac iniciaron hace un año, cuando el gobierno colombiano le planteó la necesidad al laboratorio chino de que se vincule al país en la producción de vacunas.



"Esto va en línea con la estrategia desarrollada por parte del Gobierno, la cual está dividida en tres etapas: Fill and finish, producción local de vacunas y desarrollo de vacunas a nivel nacional", manifestó.



Entre tanto Ruiz agregó que el país está buscando desarrollar y producir no solo vacunas contra el covid-19, sino también nuevas vacunas de interés.



"Colombia termina y envasa vacunas producidas y desarrolladas en otro país, un procedimiento que aún no se lleva a cabo en nuestro país", precisó el Ministro.

