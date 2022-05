"Si yo pudiera presentarme, estoy seguro que estaría en la pelea y sería reelecto": Iván Duque

A menos de tres meses de terminar su mandato, el presidente Iván Duque aseguró que, de ser permitido, estaría "en la pelea" y sería reelecto.



En un viaje por Europa, el mandatario estuvo en los estudios de la BBC en Londres y participó en el programa de entrevistas 'Hard Talk', distintivo por sus conversaciones "difíciles", como su nombre lo indica.



Al ser preguntado el porqué cree que "una gran mayoría del país" desaprueba el trabajo que ha hecho, según indican varias encuestas en el país, el mandatario respondió que: "Hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial, yo obtuve el 39% de los votos y ese es el mismo número que registran las encuestas a las que ustedes se refieren".



Y agregó: "Déjeme decirle algo, si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro de que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar".



Por otro lado, sobre su promesa de "transformar el país, restaurar la democracia y la confianza de los ciudadanos, promover el emprendimiento y construir un país con justicia social", según dijo Duque textualmente en el 2018. La BBC lo cuestionó porque "Hace un año vimos a miles de personas que salieron a las calles a protestar. Vimos violencia. Vimos a la gente pasar tantas necesidades que no pudieron soportarlo más".



El mandatario se defendió y dijo que ahora el país tiene tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, la cifra más baja de secuestros y de pobreza multidimensional.



"Ahora, sobre lo que pasó el año pasado. Creo que vimos tres tipos de situaciones. Una, protestas pacíficas de personas que vimos que estaban afectadas por la pandemia y sus consecuencias económicas y por eso ampliamos las redes de cobertura social en el país. Básicamente duplicamos el número de beneficiarios de los programas sociales", dijo Duque en la entrevista.



"Otra situación fue la de quienes hicieron bloqueos en las calles y trataron de afectar económicamente al país. Para mí esos actos son claramente criminales y por eso hubo personas que fueron capturadas y llevadas ante la justicia", añadió.



De igual forma, la BBC le dijo que no había sido capaz de "lograr la pacificación de Colombia". Duque insistió que "heredó" del gobierno anterior muchos problemas.



"Mirando dos de los datos más importantes sobre temas de seguridad en América Latina, le pregunto: ¿tener los récords más bajos de homicidios en décadas no beneficia a la gente? ¿Tener el número de secuestros más bajos desde que se llevan estos registros no beneficia a la gente?", manifestó Duque.



De igual forma habló sobre la extradición de alias Otoniel diciendo: "Uno de los principales capos de la droga, Otoniel, fue capturado, ¿eso no beneficia también a las personas? Él fue capturado y extraditado. Además, la estructura del cartel del Golfo ha sido desmantelada".



Por último, al ser preguntado sobre sobre su posición con respecto a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y el supuesto intento del mandatario para "asegurarse que Petro no gane las elecciones". Duque respondió: "No es así. Hace cuatro años lo vencí y ahora es tarea de los otros candidatos debatir sus ideas".



"A mí me preguntan a diario sobre temas de política, pero yo no menciono a los candidatos. Donde hay un debate político, yo doy mis opiniones y a muchas personas eso no les gusta", dijo Duque.



Y concluyó: "Cuando yo señalo que los principales desafíos que tienen las democracias modernas son la polarización, el adornar o disfrazar la verdad y el populismo, muchos candidatos interpretan que me estoy refiriendo a ellos, se sienten aludidos por estas palabras. Ese es el problema. Pero soy claro en que no menciono a ningún candidato".