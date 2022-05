Las grandes aliadas: estos son los roles que cumplen las esposas de los candidatos presidenciales

¿Qué rol cumplen las parejas de los candidatos en las campañas presidenciales? ¿Qué les aconsejan? ¿En qué temas prefieren apoyarlos? ¿Cuándo los acompañan en sus correrías? Algunas de ellas despejan estos interrogantes.

Margarita Gómez Marín

Margarita Gómez, esposa de Federico Gutiérrez. Especial para El País

Margarita Gómez Marín no tiene un rol ‘oficial’ dentro del equipo de campaña de su esposo Federico Gutiérrez, pero sí está detrás de la misma, ya que como le explicó a

El País, “la gente siempre se acerca, porque la esposa también es un canal para llegar al candidato”.



Eso sí, esta joven paisa, ingeniera administradora, especialista en Mercadeo siempre lo apoya, “donde él me necesite ahí estoy”, comenta. Por eso ha empezado a salir con él a las diferentes ciudades para conversar con las personas, conocer sus necesidades, entender qué está pasando en las diferentes regiones de Colombia. Así lo hicieron cuando el antioqueño fue Alcalde de Medellín, pues lo más importante para ambos es “escuchar para poder empezar a trabajar”.



Los dos acuerdan a qué ciudades o en qué actos van a estar juntos. A ella, por ejemplo, le encantan los que están relacionados con el tema de la niñez. Pero procura no ausentarse por mucho tiempo del hogar, ya que como lo convinieron desde antes de arrancar la campaña, “tenemos unos hijos pequeños, Emilio, de 13 años y Pedro, de 11, que no los vamos a dejar solos, porque para nosotros la familia es lo más importante”.



De los lugares a los que han llegado juntos le resulta inolvidable la visita al Amazonas donde visitaron dos comunidades indígenas y pudieron evidenciar en Leticia que este municipio no tiene una buena infraestructura en salud, que solo hay una UCI, que no cuenta con un avión o un helicóptero ambulancia. Que las personas que habitan cerca de la ribera del río tienen condiciones muy precarias: los niños estudian en una casa que está destruida. Y a pesar de todo eso, de vivir solo con lo básico son personas alegres. “Ese viaje fue muy significativo y me mueve a pensar en que todos los niños, todas las familias, deberían tener acceso a la salud, a la educación”.



Lea además: Así fue el multitudinario cierre de la campaña de Federico Gutiérrez en Cali



Cuenta Margarita que su marido, a quien conoció cuando ella tenía 17 años y él 20, es receptivo a sus consejos. “Cuando le tengo que decir algo le abro mi corazón y le digo, bueno, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, con esta persona con la que te estás relacionando, ojo con esto que está pasando, pero mantenemos una comunicación muy respetuosa”.



Para que descanse y compartan en calma estando en casa dice mientras ríe, que le toca rogarle para que se desconecte del celular. También procuran hacer las comidas juntos, salen a caminar, a trotar, al campo y ven películas.



Está segura de que puede ser un buen presidente porque además de amar profundamente nuestro país siempre ha sido un líder, un gran trabajador, un hombre disciplinado, entregado a sus propósitos. Y además, porque como Alcalde de Medellín lo hizo supremamente bien. “Tomaba decisiones sin miedo, sabiendo que podía gustarles a unos y otros no, pero con la convicción que era lo mejor para la ciudad y además, tiene una gran capacidad para convocar, unir a los diferentes sectores: al sector privado, a las empresas, a las universidades, la sociedad civil, siempre mirando hacia adelante, nunca con retrovisor”.

Socorro Oliveros

Es la gerente de la campaña de su esposo, el ingeniero Rodolfo Hernández. Sin embargo, Socorro Oliveros asegura, entre risas, que si se le pregunta a su marido sobre el rol que ella desempeña, “conociéndolo como lo conozco, tal vez diría que soy su compañera, mano derecha, amiga y ¿por qué no? Su coequipera favorita”.



Manifiesta, además, la exprimera dama de Bucaramanga, que está tan entregada a la campaña política de su marido que la han visto desde una oficina dirigiendo y auditando que todo se maneje de forma legal y transparente, hasta pegando afiches y decorando la sede de campaña.



Su papel de compañera, mano derecha y de coequipera del candidato de Alianza por la Corrupción lo asumió, comenta, desde hace 50 años, “cuando le dije sí a Rodolfo en el altar”.



De todas sus vivencias en este rol asegura que le ha impactado de manera que en esta campaña ha reafirmado que la política sí puede hacerse de manera transparente, austera y con altura. “No hemos permitido que las amenazas a nuestro equipo nos detengan, al contrario, día a día, los colombianos nos dan una fuerza arrasadora para continuar. La cantidad de personas que creen en el verdadero cambio me ilusiona, me refuerza la certeza de que es posible cambiar la forma en que son las cosas en este país”.



La diseñadora de interiores resalta que su marido tiene como marcas el carácter, la transparencia y la persistencia.

Verónica Alcocer García

Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro. Especial para El País

Verónica Alcocer García está muy activa en redes sociales. Se le ha visto bailando porro en las fiestas del 20 de enero de Sincelejo, su tierra; tirando pasos de salsa en Cali, o participando en el desfile de piloneras de Valledupar. También, exhibiendo artesanías colombianas cual modelo para una revista de moda internacional; compartiendo con indígenas…



Se encuentra mostrando su folclor, las cosas positivas que tiene Colombia. Está, como ella misma ha asegurado a los medios, en su proyecto propio ‘Verónica Alcocer’, el que espera continuar llegue o no a ser primera dama.



La esposa de Gustavo Petro dice que como sus dos hijos mayores están estudiando en Europa y la menor, de 14 años, es muy responsable, se ha dedicado a recorrer el país, a darse a conocer, a construir su proyecto que también gira en torno a los niños y las mujeres, a luchar contra la violencia, el abuso sexual y el maltrato.



Generalmente, sus videos y mensajes no los relaciona con el nombre de su marido. Aunque hay ocasiones en que sí. Como en la víspera del Día de la Madre, en el que destacó en un video la responsabilidad de ser progenitoras y al final del mismo, aparecían logos de la campaña del Pacto Histórico.



Hoy no está dedicada ciento por ciento a la casa ni a sus hijos, como lo hacía antes, por eso quiere seguir visitando los pueblos del país “pensando en servir. Y si su marido no llega a ser el Presidente de Colombia, asegura que ella seguirá colaborando en lo que pueda. No en vano siempre ha sostenido que sus referentes principales en la vida son la madre Teresa de Calcuta y la princesa Diana de Gales.



En su periplo por las regiones ha evidenciado la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la violencia desde muchas orillas, por eso manifiesta que si somos indolentes frente a lo que viven otros connacionales, de alguna manera también nosotros participamos de esas injusticias, que no estamos bien como sociedad. De ahí que exhorte al perdón y a la reconciliación.

Ángela María Holguín

La politóloga y diplomática Ángela María Holguín asegura que no tienen un rol asignado en la campaña de Sergio Fajardo. Solo lo acompaña a “ciertas cosas, he participado en algunas reuniones del sector privado y apoyo en lo que pueda ayudar”.



Agrega que como ha estado en la vida pública ha querido tener un papel discreto para que no relacionen a su pareja con las personas con las cuales ella ha trabajado. “En esto hay mucha mezquindad y buscan cualquier excusa para hacer daño”. De ahí su perfil bajo en la campaña.



Su cónyuge es quien le propone que lo acompañe a algunos lugares, pero ella a veces no puede, porque trabaja y tiene muchas actividades que atender.



La bogotana considera que su pareja debe ser el presidente de Colombia porque tiene unas condiciones como profesional y como ser humano que, sin duda, es lo que necesita el país. “Su experiencia, templanza, paciencia, transparencia y rectitud son cualidades que necesita Colombia en un momento de polarización, rabia, desconcierto y angustia, que es lo que vivimos”.



Sostiene que su marido de pronto le da consejos en el tema internacional, que le interesa mucho y del que lee bastante. Y en asuntos personales hay algo que siempre le dice, que “él es muy buena persona y confiado y en la política hay que cuidarse de todos, la palabra lealtad es escasa, esto se lo digo por mi experiencia de muchos años en lo público”, comenta la excanciller.

El candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, es divorciado.

Norma Ruiz

Norma Ruiz, esposa de Jhon Milton Rodríguez. Especial para El País

La pastora cristiana Norma Ruiz está casada con el candidato John Milton Rodríguez hace 34 años. De esa unión nacieron sus cuatro hijos.



La comunicadora social y periodista, diseñadora de moda y psicóloga ayuda coordinando la campaña en el Valle del Cauca, con el andamiaje de todo este proceso político a nivel nacional, por ejemplo, estuvo escogiendo y organizando la sede de la campaña en Bogotá; está pendiente de la imagen del candidato; de la etiqueta y protocolo en los diferentes actos, etc. Y lidera el grupo ‘Los guerreros del reino’ para acompañarlo en oración.



Confiesa que un consejo que le da a su marido es que no puede ser tan confiado, “en el sentido de que tiene que estar expectante, alerta”, pues ya en algunas ocasiones lo han defraudado.