Duque: "Sí a la conversación, sí a construir, pero no a los bloqueos"

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El presidente Iván Duque aseguró este viernes que está dispuesto a dialogar para buscar una salida a la crisis que vive Colombia, pero rechazó de manera tajante los bloqueos que mantienen los manifestantes tras diez días del inicio de las protestas.



Además, se refirió a la posibilidad de decretar la conmoción interior en el país debido a la situación de orden público en ciudades como Cali.



"Todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque no son pacíficos, le están quitando los derechos a otras personas", dijo el mandatario.



El Gobierno empezó reunirse con diferentes sectores políticos y sociales y se espera que el próximo lunes sostenga una reunión con los líderes del Comité Nacional de Paro.

"Hoy lo que necesita Colombia es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades, y nosotros estamos abiertos a escuchar y construir", mencionó Duque.



Argumentó que las reuniones que ha tenido el Gobierno hasta ahora, entre ellas con el Congreso Nacional de Acción Comunal, la denominada Coalición de la Esperanza y algunos exministros y exalcaldes, buscan crear consensos y salidas al momento que vive el país.



"Estos espacios son para que aprovechemos esta difícil situación y nos escuchemos los que protestas y no protestan, los que paran y no paran; la sociedad como un todo. Este momento se debe aprovechar para salir unidos y fortalecidos como sociedad", reflexionó el presidente.



El mandatario también fue consultado por la conmoción interior, que se decreta, según la Constitución Política, por "grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana".



"Sobre eso, lo que hemos dicho siempre: las herramientas están en la Constitución, pero ha habido mucha noticia falsa, hasta decreto falso hicieron", expuso.



Así, el mandatario no descarta decretar la conmoción interior y, por el contrario, afirmó que "en este momento estamos usando todas las herramientas que nos da la ley y tenemos que seguir aplicándolas, pero también creo que toda la sociedad debe hacer un llamado a conversar y construir, sin bloqueos y afectación a los derechos".



El artículo 213 de la Constitución Política señala que la conmoción interior puede decretarse "en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales".