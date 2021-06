Senador John Milton Rodríguez denuncia amenazas de muerte

Lady Johana Fiallo García

Debido a su posición positiva frente a la moción de censura adelantada por el Congreso en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, el senador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa y Libres, denunció que hubo amenazas contra su vida y un ataque sistemático en contra de sus redes sociales.

“La moción de censura no ordena masacres ni barbaries ni agresiones contra la sociedad civil, la moción se aplica en caso de que el ministro no hubiera atendido el llamado a un debate o no hubiera realizado las funciones para las que fue nombrado y las evidencias del debate no mostraron ni lo uno ni lo otro. Ante los supuestos abusos de autoridad el Ministro dijo que había más de 28 sanciones y más de 200 investigaciones en curso, es decir que había actuado con ese particular. Es decir que quienes no apoyamos la moción de censura no estamos tampoco impulsando un acto de barbarie contra los jóvenes del país”, dijo Rodríguez.



Según el senador: “nunca he empuñado un arma, rechazo la violencia y exijo que quienes hayan participado de un delito sean sancionados por la justicia en lo que corresponde. Rechazo las amenazas de muerte contra mi y mi familia y lamentablemente debo decir que la manifestación del partido Colombia Justa y Libres no representa a la iglesia cristiana ni a la católica. Nuestro partido no solo está conformado por creyentes también por educadores, empresarios y víctimas del conflicto armado”.



Así mismo, pidió a sus compañeros en el Senado para que no utilicen un lenguaje de odio, “porque ese lenguaje genera consecuencias lamentables, escucho que no solo yo sino hay otros compañeros que han sido amenazados de muerte”.