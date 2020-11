Álvaro José Carvajal Vidarte

En la primera de cuatro votaciones, fue aprobada en el Senado la iniciativa que habilitaría en el país el consumo de la marihuana con fines recreativos por parte de mayores de edad, lo cual suscitó controversia entre las diferentes bancadas.



Con 10 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Primera de la Cámara Alta dio

el visto bueno al proyecto de ley "por medio del cual se establece un marco de regulación y control del cannabis uso adulto, con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad".



La iniciativa es autoría del senador de Colombia Humana Gustavo Bolívar, quien manifestó que "si el Gobierno, si la bancada de gobierno permitiera la regulación de la marihuana, yo les aseguro que en cinco años estaríamos regulando la cocaína y estaríamos acabando de tajo con el negocio que ha sido transversal a todas nuestras violencias de los últimos 30 o 40 años"



Agregó que "la cocaína y la marihuana sirvieron para financiar grupos guerrilleros, paramilitares, para financiar las 'Bacrim' que están azotando los territorios en Colombia".

El consumo sería exclusivo para mayores de edad y quien venda a un menor incurrirá en las sanciones penales ya establecidas.

A su vez, el ponente del proyecto, el senador liberal Luis Fernando Velasco, indicó que "no venimos a proponerle a la gente que fume marihuana, sino que ese problema sea regulado por el Estado y lo enfrentemos de manera distinta, sepamos quien lo tiene y si a alguien se le está saliendo el problema de las manos, lo atendamos". El congresista precisó que este aval es para los mayores de edad y no menores.



Por su parte, algunas bancadas como el uribismo se mostraron en desacuerdo con el proyecto, argumentando los efectos negativos de la adicción a las drogas en las personas y las familias.



"La adicción destruye seres humanos, la adicción destruye familias, destruye sociedades, porque lo que vemos de personas que consumen drogas es que destruyen su vida, son personas que no pueden trabajar normalmente, que no pueden estudiar, que no producen y que todo el tiempo están en función de consumir, que destruyen su núcleo cercano y por lo tanto afectan a la sociedad", aseguró el senador Santiago Valencia.



La iniciativa pasa ahora a la plenaria del Senado, y si allí es aprobada iría a sus dos discusiones en la Cámara de Representantes.

Cabe recordar que un proyecto con un objetivo similar, presentado por los representantes Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada, fue hundido por amplia mayoría el pasado 3 de noviembre en la plenaria de la Cámara, a la que había llegado luego de superar el primero de sus debates.



En ese caso, sin embargo, se trataba de un proyecto de acto legislativo que buscaba modificar el artículo 48 de la Constitución Política para incluir un inciso que exceptuaba la prohibición al cannabis y sus derivados para el uso recreativo por parte de mayores de edad.



El proyecto del Senado, además de necesitar menos debates (cuatro frente a los ocho que requería el de Cámara), buscan generar todo un marco normativo en el que, incluso, se crearía el Instituto Colombiano para la Regulación de Cannabis, Icoreca.