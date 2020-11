Álvaro José Carvajal Vidarte

Con una votación de 102 a 52, la plenaria de la Cámara de Representantes decidió archivar el proyecto de acto legislativo que buscaba regular el cannabis industrial y recreativo en el país.



La iniciativa, presentada por el representante vallecaucano Juan Fernando Reyes Kuri y su colega, el congresista por Bogotá, Juan Carlos Losada fue debatida de manera semipresencial este martes.



La discusión comenzó sobre las 4:00 p.m. y su votación se produjo hacia las 10:30 p.m.



Los defensores del proyecto hicieron hincapié en mirar el problema del consumo de drogas "desde una perspectiva enteramente distinta a la perspectiva prohibicionista y violadora de las libertades y los derechos plenos de los ciudadanos", como expresó el representante Losada en su intervención.



El representante Reyes Kuri añadió que "tenemos que ser capaces de aceptar una realidad que ha vivido nuestro país. Una realidad de la lucha contra el cannabis que no ha dado resultado, y aceptando esa realidad tenemos que atrevernos a la regulación".



La propuesta fue acompañada por congresistas de partidos como el Liberal, Alianza Verde, Polo Democrático y Farc. Varios de ellos retomaron el argumento de los posibles beneficios para el Estado de regular el consumo de este estupefaciente.



"Ahora tenemos la oportunidad de arrebatar un negocio ilícito y traerlo a la legalidad, generando empleo y generando recaudo para el Estado colombiano", dijo al respecto la representante vallecaucana Catalina Ortiz.



En contraste, los opositores al proyecto hicieron énfasis en los efectos negativos de la sustancia en el cuerpo y las posibles consecuencias indeseadas que se podrían generar en la juventud con la legalización.



"Por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestra familia, hemos radicado una proposición de archivo a este proyecto de acto legislativo que permite el uso recreativo del uso de cannabis", expuso el representante por Cundinamarca, Buenaventura León.



Por su parte, el congresista vallecaucano Christian Garcés recalcó que "el cannabis es dañino para la salud, genera dependencia, síndrome de abstinencia, perdida de memoria y trastornos mentales".



Sobre la lucha antidrogas, Garcés indicó que "no es cierto que haya fracasado, tenemos que aceptar que la violencia producto del narcotráfico es una tendencia que creció a raíz del crecimiento acelerado de la coca", añadió.



Por su parte, el también congresista del Centro Democrático Edwin Valdés indicó que la legalización no traería beneficios, sino que "se abre la puerta a la comercialización y el narcotráfico. Se está dejando un vacío y dejando un problema".



Espere más información...