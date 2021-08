La plenaria del Senado avaló la renuncia a su condición de senador de Richard Aguilar, capturado hace dos semanas por orden de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de investigación que tiene en su contra por presuntos hechos de corrupción cuando ocupó el cargo de Gobernador de Santander.



La dimisión, presentada desde el 27 julio pasado, fue aprobada sin discusión alguna, luego de que fuera leída la carta por parte del secretario general Gregorio Eljach, en donde aducía que dejaba el Congreso para emprender su defensa legal y demostrar su inocencia.

Lea también: Fiscalía pide investigar a Iván Cepeda por presuntamente ofrecer beneficios a testigos



“Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, expresó el ya exsenador de Cambio Radical.



Tras su retiro, el paso a seguir es que la mesa directiva del Senado de la República evalúe si el proceso por el cual se investiga a Aguilar amerita aplicar o no la ‘silla vacía’, es decir si se puede reemplazar la curul.