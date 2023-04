Semana Santa agridulce: estas son las cifras que dejó el turismo en el país

Pese a que el presidente Gustavo Petro aseguró que en la Semana Santa el transporte de pasajeros vía aérea aumentó el 7 % frente al año anterior, los gremios del turismo no concuerdan con esta afirmación y, por el contrario, señalan que hubo una reducción en la ocupación hotelera en gran parte del país.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la Costa Caribe fue uno de los sectores más afectados en la semana mayor por la crisis aérea que vive el país, con la salida de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air y el aumento de los costos en el valor de los tiquetes.



“La situación no fue positiva para el sector aéreo durante la Semana Santa. Esperábamos que las cifras fueran superiores a las proyectas desde inicio de año, pero lamentablemente estas coyunturas causaron una contracción en el interés de viajar”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



San Andrés fue uno de los destinos más afectados por la ausencia de turistas que, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), presentó una desocupación hotelera de más del 35 %.



Respecto a las causas que podrían haber determinado esta crisis en la Isla, el secretario de turismo en San Andrés, Juan Enrique Archbold, aseguró en entrevista con Blu Radio que esta situación se debía principalmente a la falta de vuelos.



“Hace un año llegaban diarios 45 vuelos y este año el promedio de vuelos diarios solo fueron 14”, dijo. El funcionario también señaló que la salida de las aerolíneas golpeó fuertemente el turismo en la Isla, pero también hubo disminución en los vuelos de otras aerolíneas.



“Menos aviones equivale a menos gente… El año pasado 4 de cada 10 viajeros venían en vuelos de Viva… es la peor Semana Santa de los últimos 20 años en el archipiélago”, afirmó Archbold.



Otra de las causas que se plantean corresponde a los costos elevados de los tiquetes que, de acuerdo con el mismo secretario, pasaron de estar entre $700.000 y $800.000 el año pasado a costar entre $1.200.000 y $2.000.000.



De acuerdo con Corpoturismo, la llegada de turistas a la ciudad de Cartagena en Semana Santa también disminuyó 7%.



“Ciudades como Santa Marta, Cartagena, Riohacha, San Andrés y Montería se han visto afectadas, ya que la capacidad de la flota aérea actual no sería suficiente y el precio de los tiquetes estaría en aumento”, aseguró la Defensoría del pueblo.



Finalmente, algunas cifras negativas se presentaron en Santander, en donde Cotelco confirmó una baja en el sector turístico en comparación al año anterior.



De acuerdo con la Asociación, la ocupación desde el domingo de Ramos al Viernes Santo en el 2022 fue del 64 % y en esas mismas fechas en el presente año fue del 43 %.



Así mismo se confirmó con cifras aportadas por la Defensoría, que también hubo una baja en la ocupación hotelera del 9,5 % en el departamento de Antioquia.



En la mayoría de los destinos turísticos del país, los mayores niveles de ocupación se presentaron durante los días festivos, especialmente jueves y viernes santos.