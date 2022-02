"Se vive con la zozobra y el temor de una invasión": Colombiano residente en Ucrania

Hernán Olaya es un colombiano de origen nariñense que hace más de 20 años reside en Ucrania, el país europeo que se encuentra enfrentando una crisis por la amenaza de una posible invasión de Rusia.



Hernán, quien vive en Kiev junto a su esposa ucraniana y sus dos hijos, aseguró que a pesar de que los ciudadanos continúan con su vida con normalidad, sí es cierto que se vive con temor e intriga por lo que en cualquier momento puedo pasar si los rusos proceden invadirlos.



"Lo que se está viviendo en las ciudades y lo que vive el ciudadano en la cotidianidad no lleva a que caigamos en alguna crisis o que nos sintamos perjudicados. No es fácil irse de Kiev luego de formar una familia y echar raíces", comentó Hernán a Blu Radio.



Con relación a lo que está viviendo el país en materia de seguridad, el hombre manifestó que aunque el Ejército está preparado y se ha aumentado la Fuerza Pública en las zonas de frontera, en las ciudades no se ha entrado en pánico y los ciudadanos no "nos sintamos perjudicados".



"El presidente llama a la calma, a tener un diálogo porque esto no solo afecta a Ucrania, sino a otros países. No hay que negar que la situación es bastante tensa, el Ejército se encuentra preparado, pero también hay tranquilidad de que pueda cambiar la situación", detalló.



Además, respecto a la posibilidad de tener que abandonar el país dado el caso que la situación así lo requiera, Hernán fue enfático en que no sería una decisión fácil porque su "vida está en Ucrania".



"Tengo mi familia aquí, no es fácil dejar el país de un momento a otro. Lo material no es importante, pero he puesto raíces aquí, aunque sigo siendo colombiano de pura raza", precisó.