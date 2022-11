Colombia se prepara para enfrentar litigio contra Nicaragua en la Corte de La Haya

El equipo jurídico del Gobierno de Colombia, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se prepara para las audiencias orales que se van a desarrollar en la Corte Penal Internacional de La Haya, en Países Bajos, entre el 5 y el 9 de diciembre.



El litigio que actualmente se adelanta fue interpuesto por Nicaragua contra Colombia en 2013 por la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.



“La Corte examina la reclamación de Nicaragua para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas, y la plataforma continental de Colombia. Colombia ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense no tiene ningún fundamento”, informó la Cancillería.



El canciller Álvaro Leyva, en el Palacio de San Carlos, recién posesionó al equipo jurídico colombiano que representará los intereses de Colombia frente a las pretensiones nicaragüenses.



El equipo está conformado por el agente Eduardo Valencia Ospina, quien es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard.



La coagente será la abogada y embajadora de Colombia ante Países Bajos, Carolina Olarte Bácares, quien tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Robert Shumman de Estrasburgo y es doctora en Derecho de la Universidad de París.



Como coagente también estará la bióloga y física Elizabeth Taylor Jay, quien tiene una maestría en protección del medio marino en el Reino Unido. Es raizal, nacida en Providencia, exembajadora de Colombia en Kenia y será embajadora en misión especial para el Caribe.



En el caso también será asesor el abogado Gabriel Cifuentes Ghidini y el coordinador especial será Andrés Villegas Jaramillo. Los abogados internacionales que continuarán representando a Colombia son: Michael Reisman y Rodman Bundy de Estados Unidos, Jean Marc Thouvenin de Francia, Laurence Boisson de Francia y Suiza y Michael Wood de Reino Unido.



En este caso y para mejoras del proceso, por primera vez en la historia de Colombia, el Gobierno tendrá una oficina de asesoría de imagen internacional la cual se encargará de informar a nivel mundial cómo avanza el proceso en La Haya entre los dos países.



Otro dato particular de este proceso es la presencia de la bióloga raizal Taylor quien ha profundizado durante su vida sobre ese proceso y manejará el tema particular de la ciencia en el caso, más allá de la delimitación territorial en aspectos jurídicos.



El actual Gobierno también destacó la presencia del abogado Villegas, quien durante años ha trabajado como coordinador especial de asuntos ante La Haya, hecho que genera una mayor cercanía y conocimiento para Colombia ante el litigio y que diferencia al actual Gobierno de los demás.



En medio del proceso, el equipo jurídico y de la Cancillería han venido adelantando encuentros con periodistas y directores de medios en donde manifestaron la importancia de que el proceso sea plenamente abierto y público en la forma en cómo se desarrolla.



Durante las audiencias, el primer día Nicaragua presentará sus alegatos, el segundo día tendrá el turno Colombia, en el tercer día Nicaragua le responderá los alegatos a Colombia y el cuarto Colombia le responderá a Nicaragua.



Un dato importante en el caso es que la decisión que emita La Haya no será apelable para ninguna de las partes, por eso para el Gobierno de Colombia es importante centrar su atención en la defensa y soberanía del territorio nacional.