¿En el lugar equivocado? Movimiento que avaló candidatura de Polo Polo será de Gobierno

Por medio de una resolución el Consejo Nacional Electoral, CNE, reconoció al movimiento Ecologista Colombiano con personería jurídica y por ende se convirtió en partido político.



El reconocimiento lo hizo la entidad por medio de la resolución 5107 del 2022 en donde se evaluaron diferentes contemplaciones y que concluyó reconociendo la personería jurídica del ahora partido que le dio el aval al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en la curul afrodescendiente.



“Reconocer la personería jurídica del Partido Ecologista Colombiano (PEC). Inscribir en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. Inscripción del acta de fundación, estatutos, plataforma ideológica o programática del partido”, informó el CNE.



Frente a la decisión de la entidad electoral, el ahora partido informó que se declarará de Gobierno, posición política totalmente diferente a la que ha desarrollado el representante Polo Polo ante el Congreso de la República.



“Como naciente partido político, nos sentimos representados en la coalición de Gobierno y sus propuestas de cambio. Queremos apoyar con fuerza, junto a los movimientos negros y populares al nuevo proyecto del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, por lo que declaramos nuestra intensión de ser partido de Gobierno”, informó el partido en un comunicado.

El partido político se creó desde el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo (Elegua), movimiento que exactamente le entregó el aval a Polo Polo.



El CNE también negó por improcedente una acción que interpuso el congresista Polo Polo en medio del proceso en el que solicitaba no reconocerle la personería jurídica al movimiento.



“En relación con la solicitud del señor Miguel Polo Polo en el sentido de que no se reconozca la personería jurídica a la colectividad, se rechazará por improcedente, atendiendo que el peticionario no representa ni hace parte de las directivas del Partido Ecologista Colombiano”, informó la entidad electoral.