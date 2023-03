"Se me va de acá": manifestantes del paro de mineros desafiaron a coronel del Ejército

A pesar de los intentos de diálogo del Gobierno con los líderes del paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño, la situación de orden público continúa siendo tensa. Manifestantes han bloqueado la vía y se han reportado diferentes enfrentamientos con la Fuerza Pública.



En un video que se conoció este viernes apare el coronel Luis William Bravo, comandante del batallón de operaciones terrestres en Tarazá, rodeado por encapuchados, que se niegan a permitirle pasar. En la grabación, el coronel les reclama a los manifestantes que necesita trabajar.



“¿Dónde está el derecho a la movilidad, dónde está el derecho a la salud? Ahora se enfrenta a la población civil, increíble, y lo único que le estoy pidiendo es déjeme pasar”, le dice Bravo a uno de los encapuchados que lo enfrenta en varios momentos.



El sujeto, por su parte, se mantiene firme en su posición y le sostiene al coronel que debe retirarse del sitio :"Al señor le van a dar una batea y se va, se me va de acá, pues, eso si no lo sabes hacer, lo que sabe hacer es tener las manos limpias y las uñas limpias, eso sí lo sabes”.



Finalmente, luego de unas tensas conversaciones, el coronel Bravo pudo continuar con su recorrido hacia Tarazá, según informaron desde el Ejército.



“Acá no nos vas a venir a intimidar porque sos del Gobierno”, es otra de las frases que le lanzan al comandante en medio de la tensa situación. El video, que fue publicado por NP Noticias, dura más de ocho minutos y muestra que luego del altercado, al coronel finalmente le permitieron pasar.



La situación en el Bajo Cauca continúa siendo tensa y varios ministros se han desplazado a esta zona del país para negociar con los líderes del paro minero. De hecho, en la tarde de este viernes el Gobierno anunció que adelantará un consejo extraordinario de ministros para buscar salida a los bloqueos.



Cabe recordar que el Gobierno le declaró la 'guerra' a la minería ilegal y el pasado 1 de marzo las Fuerzas Militares dinamitaron nueves dragas gigantescas que empleaban para la explotación de minería.