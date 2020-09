Santos defendió al magistrado Reyes: "Barbosa tuvo contrato en mi Gobierno y no está impedido"

Alejandro Cabra Hernandez

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no considera que el magistrado César Augusto Reyes deba ser cuestionado por haber contratado con su gobierno y posteriormente ejercer el papel de investigador cuando la Corte Suprema de Justicia tenía competencias en el caso de supuestos soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe.



“El fiscal Barbosa tuvo contratos con mi Gobierno, pero por eso no está impedido. No puede estar impedido. Fueron contratos muy bien ejecutados, fueron contratos que se ejecutaron en su momento en el Ministerio de Transporte y los cumplió a cabalidad”, indicó Santos en entrevista con el portal Los Danieles.



El nobel de paz aseveró que no conoce al magistrado Reyes, pese a que contrató con su Gobierno. Dijo que cualquier abogado reconocido en el país ha tenido en algún momento este tipo de contratos.



“Nunca he hablado con él. Su contrato fue un contrato que se ganó su firma en un concurso con otras dos firmas prestigiosas para perfilar los presos que estaban en las cárceles por parte de las Farc para ver qué tipo de procedimiento legal tendría que surtirse para que en el proceso de paz pudieran ser amnistiados”, agregó el expresidente.



Santos añadió que desde que salió de la Presidencia no ha cruzado palabra con ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, señaló que siempre ha sido respetuoso con esta rama del poder porque cree que es deber de cualquier ciudadano respetar la forma en la que funciona la democracia.



El exmandatario aseguró que prefiere no opinar sobre el caso de supuestos falsos testigos del expresidente Uribe, que ahora es competencia de la Fiscalía y no de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que es respetuoso de la Justicia y que espera que esta le brinde todas las garantías.